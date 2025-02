Gir inesperat a 'Com si fos ahir' en filtrar-se què passarà amb Mar Ulldemolins

A cada casa hi ha normes no escrites, petites regles de convivència que poden convertir una llar en un refugi o en un camp de batalla. I al pis de l'Itziar, a la qual dona vida Mar Ulldemolins, les tensions comencen a bullir com una olla de pressió.

Entre retrets, mirades incòmodes i una pregunta que ningú vol respondre, la convivència trontolla. Però no és l'únic front obert: a l'aire, un vol marca un abans i un després per a la Gina.

Mentrestant, la Naiara descobreix que la justícia té el seu propi ritme, encara que el cor no sempre ho entengui. Com si fos ahir arriba amb un episodi carregat d'emocions i decisions que canviaran el rumb de més d'un personatge.

Nous problemes per a Mar Ulldemolins

L'Itziar, interpretada per Mar Ulldemolins, segueix movent-se al seu propi ritme, però la seva manera de viure no encaixa amb la de la Sílvia i en Francesc. La situació es torna cada cop més tensa. Als dos els costa lidiar amb la manera en què l'Itziar gestiona l'espai compartit.

Tanmateix, el que realment desencadena el conflicte arriba l'endemà. La Sílvia, encara amb l'empipament latent, decideix enfrontar-se a l'Itziar per un tema molt més delicat: les joies de la seva mare. Què ha passat exactament amb elles? La conversa promet ser tensa.

Primer vol, grans emocions

D'altra banda, la Gina viu un dia emocionant. Acompanyada per l'Àlvar, puja per primera vegada a una avioneta i l'experiència li deixa una empremta inesborrable. Volar sempre té quelcom màgic, però quan es fa en bona companyia, la sensació és encara millor.

Tanmateix, aquest moment de felicitat xoca amb la realitat quan la Lídia s'adona que ja no pot quedar-se a casa de la Gina, ja que l'Àlvar ha ocupat el seu espai. Com gestionarà aquesta nova situació?

L'equilibri entre la llei i els sentiments

Mentrestant, la Naiara continua preocupada per l'activitat il·lícita al bar i vol que els Mossos intervinguin de seguida. Tanmateix, li fan veure que no tot és tan fàcil i que han de seguir un protocol.

La impaciència es barreja amb la frustració, però no és l'únic que capta l'atenció del Toni. Ell comença a notar que a la Naiara li interessa el Karim més del que ella mateixa vol admetre. Farà un pas més en aquesta direcció?

Aquest episodi de Com si fos ahir s'endinsa en els conflictes de convivència, els vincles familiars i la lluita entre el que volem. Com evolucionaran aquestes trames en els pròxims capítols?