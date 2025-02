Amor Romeira sorprèn amb una contundent confessió d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

Fa només unes hores, Amor Romeira ha reaparegut a Madrid per un motiu molt especial: la celebració del seu 36è aniversari. No obstant això, encara que és una data molt important per a ella, no ha volgut deixar passar l'ocasió per fer una contundent confessió sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez.

Aquest dijous, 13 de febrer, Amor ha complert 36 anys. I per a l'ocasió, ha organitzat una gran festa en un local situat al centre de la capital.

Com era d'esperar, Amor Romeira ha estat envoltada de tots els seus éssers estimats. Entre ells es trobaven diverses cares conegudes com Bea Retamal, Marlene Mourreau, Gloria Camila, Alberto Dugarte o Carolina Sobe.

No obstant això, i malgrat el que emotiva que ha estat aquesta vetllada, la canària no ha volgut deixar passar l'ocasió per parlar sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez.

Davant les càmeres d'Europa Press, Amor Romeira s'ha pronunciat sobre les novetats relacionades amb aquesta mediàtica parella. A més, ha deixat a més d'un sense paraules amb la contundent confessió que ha fet sobre ells.

“Sé perfectament que els meus amics no són uns suposats maltractadors infantils... Crec que s'ha fet moltíssim mal, ara hauran d'atendre's a les conseqüències”, ha assegurat la televisiva en referència a la macrodemanda que han posat en marxa.

Amor Romeira fa una sorprenent confessió sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez

A continuació, Amor Romeira ha assegurat que té moltes “ganes” que aquest malson “s'acabi” i que “s'arxivi” la investigació que recau sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez.

D'altra banda, la col·laboradora de televisió no ha tingut cap problema a carregar contra la premsa que ha utilitzat “això per fer clickbait, sensacionalisme i omplir grans hores de televisió”.

“Espero que això serveixi perquè hi hagi un abans i un després en la premsa i a Espanya... I sapiguem com actuar en un futur en un cas com aquest, perquè és un tema molt seriós”.

Finalment, Amor Romeira no ha tingut cap problema a confirmar que ella estava al corrent de la macrodemanda que han posat en marxa Anabel Pantoja i David Rodríguez. A més, també ha volgut deixar molt clar que està completament d'acord amb la decisió que han pres:

“S'han passat tres pobles, va a per totes, i molt bé que fa. Ella està amb ganes d'aquesta macrodemanda perquè inclourà moltes persones. La seva dignitat i el seu honor han estat destrossats i se'ls ha embrutat d'una manera inhumana”.