Sorpresa amb el que Bibiana Fernández ha destapat sobre el cas d'Anabel Pantoja

Bibiana Fernández ha comentat a TardeAR la situació per la qual travessa Anabel Pantoja. La col·laboradora posava l'accent en l'incòmode que pot resultar per a la neboda d'Isabel Pantoja i per a la seva parella el fet d'estar al centre del focus mediàtic. La també actriu va deixar clar que cal tenir una mica d'empatia amb Anabel, qui s'enfronta a uns moments delicats i més amb un nadó de pocs mesos.

"No entendre, des de fora, la pressió que està sotmesa aquesta família amb una nena a l'hospital i aquest vesper de periodistes...", es queixava Bibiana Fernández sobre la citada situació.

Fins al moment, la tertuliana de Telecinco, lluny de qüestionar l'actitud que Anabel té amb els mitjans, s'ha posat del seu costat.

Bibiana Fernández s'ha mostrat comprensiva amb el que Anabel Pantoja viu

En els últims dies, Anabel no ha amagat que se sent cansada de la pressió mediàtica a la qual està sotmesa. Un fet que fins i tot la va portar a esclatar amb la premsa. La influencer es va queixar que els reporters van captar el moment en què acudia a l'ambulatori per agafar una cita mèdica.

L'andalusa va denunciar el que va succeir a través d'Instagram: "que hagin de venir a retransmetre i gravar una cosa tan íntima em sembla traspassar límits", va afirmar.

"Ja no puc més", es va lamentar de nou insistint en el complicat que és intentar fer vida normal com és el seu desig. Una experiència que Bibiana Fernández sembla comprendre a la perfecció. Per aquesta raó, la col·laboradora de Mediaset ha insinuat en diverses ocasions que el correcte seria deixar a Anabel Pantoja i a la seva parella tranquils.

Bibiana comprèn el nerviosisme que pugui sentir Anabel, però no només ella, sinó la resta de la seva família que no s'ha separat del seu costat en tot aquest temps. "És normal que hi hagi tensions" apuntava Bibiana Fernández de la més comprensiva, i afegia: "El rar és que no mosseguin".

Anabel ha reconegut sentir-se sobrepassada per la pressió mediàtica

La veritat és que les últimes informacions apunten que la parella es manté tranquil·la pel que fa al procés judicial. Si bé són investigats per un presumpte delicte de maltractaments a la seva filla Alma, a Anabel i a David el que els preocupa és una altra cosa.

Segons el cercle proper a la neboda de la cantant Anabel i el pare de la seva filla "només estan aclaparats per la pressió mediàtica". Segons ells, la investigació conclourà i finalment es demostrarà que són innocents.

Mentrestant, la realitat és que la filla del desaparegut Bernardo Pantoja es troba amb els reporters des de fa setmanes fent guàrdia a les portes de casa seva. Una situació a la qual no s'ha acostumat i que, sembla, va per llarg.