Manuel Martos revela tota la veritat sobre el tractament que està seguint Raphael

Manuel Martos ha trencat el seu silenci davant la premsa per revelar tota la veritat que s'amaga darrere del tractament que els metges van posar a Raphael fa gairebé dos mesos. "El meu pare està responent molt bé al tractament", ha assegurat el músic.

Va ser el passat 17 de desembre quan es van encendre totes les alarmes al voltant de Raphael. Aquell dia, el de Linares estava participant en l'especial de Nadal de La Revuelta quan va començar a sentir-se malament.

Tant és així que Raphael va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital Clínic San Carlos, on li van fer les seves primeres proves mèdiques. No obstant això, tan sols 24 hores després, el pare de Manuel Martos va ser traslladat a l'Hospital 12 de Octubre.

Allà, i després de passar 10 dies ingressat a les seves instal·lacions, els metges van confirmar el seu diagnòstic. Tal com va transcendir en aquell moment, l'artista pateix "un limfoma cerebral primari amb dos nòduls cerebrals a l'hemisferi esquerre".

A més, es va confirmar que Raphael podria tornar a casa seva per continuar "de forma ambulatòria" amb el tractament que li havien prescrit. No obstant això, es va confirmar una trista notícia: havia de cancel·lar la seva esperada gira de concerts.

Des de llavors, tots els ulls han estat posats en el pare de Manuel Martos i la seva recuperació. Tant és així que, en les últimes setmanes, han sortit a la llum diverses informacions positives sobre el seu estat de salut.

Ara, l'exmarit d'Amelia Bono no ha tingut cap problema en compartir amb La Razón tota la veritat sobre el tractament que està seguint Raphael. "El meu pare està responent molt bé al tractament", ha confirmat l'artista.

Manuel Martos confirma una bona notícia sobre el tractament que està seguint Raphael

Fa unes setmanes, Natalia Figueroa es va sincerar amb la revista Semana sobre l'actual estat de Raphael. En aquell moment, va deixar al descobert com de bé havia reaccionat el de Linares al seu tractament:

"Raphael és un exemple impressionant de força, positivitat i entusiasme. El tractament que va començar fa dues setmanes està anant molt bé. Està envoltat dels seus tres fills, els nets... Estem tots, com la pinya que som, cuidant-lo i mimant-lo".

Posteriorment, el portal de notícies Informalia va assegurar que "el tractament és altament eficaç i progressiu". "Un dels nòduls ha desaparegut completament i a l'altre li queda només una part", va afegir a continuació.

Ara, l'últim a pronunciar-se sobre l'estat de salut de Raphael ha estat el seu fill, Manuel Martos. En declaracions a La Razón, ha assegurat que el seu pare "està responent molt bé al tractament".

"Això és el més important en aquests moments, que l'evolució sigui positiva. Quan hi hagi novetats, ja us les comunicarem. Gràcies per preocupar-vos, una abraçada", ha afegit Manuel a continuació.