Ningú esperava la gran notícia que Carmen Alcayde ha anunciat sobre Amor Romeira

Carmen Alcayde deixa a més d'un sense paraules en anunciar una gran notícia relacionada amb Amor Romeira. Durant el seu últim encontre televisiu, ambdues col·laboradores van protagonitzar un dur debat, moment en què va quedar al descobert un petit detall: el suport incondicional de la canària a Anabel Pantoja.

Diumenge passat, 2 de febrer, el programa Fiesta va dedicar gran part de la seva emissió a analitzar els temes més rellevants de la premsa social del nostre país. Entre ells, es trobaven la ruptura de Clara Chía i Piqué o el suposat desnonament de l'actriu Elisa Mouliaá.

No obstant això, com era d'esperar, el que realment va generar un gran debat va ser la investigació que s'està duent a terme contra Anabel Pantoja i la seva parella.

Amb aquest procés, posat en marxa pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries, s'està intentant esclarir què és el que realment va causar les lesions a la petita Alma.

Aquell dia, el programa presentat per Emma García va tenir l'oportunitat de comptar al plató amb la presència d'Amor Romeira, una de les millors amigues d'Anabel.

Amb total sinceritat, la tertuliana va assegurar que ha viscut “d'una forma molt dura” aquest episodi, “perquè també tinc un nebot petitó”. No obstant això, la tensió entre ella i Carmen Alcayde va augmentar quan la canària va expressar la seva opinió personal sobre els judicis públics que s'estan duent a terme contra la seva amiga.

Carmen Alcayde deixa al descobert una dada reveladora sobre Amor Romeira

“Hi ha una part d'indignació pels judicis de valor... Associar el nom d'Anabel amb el maltractament infantil em sembla molt desbaratat i fort”, va assegurar Amor Romeira davant l'atenta mirada dels seus companys.

A més, lluny de quedar aquí, la canària va sentenciar “l'atac personal” que s'està duent a terme cap a “una persona pública”. “Em genera moltíssima impotència i ràbia el fet que continuïn posant més coses, si parla o no parla…”, va afegir a continuació.

Unes paraules que, segons sembla, no van acabar de convèncer Carmen Alcayde. I és que la comunicadora considera que la influencer és una de les principals responsables del rebombori que s'ha generat al seu voltant.

Tant és així que no va tenir cap problema a assegurar que Anabel es va precipitar en emetre un comunicat a les xarxes: “El vídeo que va penjar ella a mi em va semblar precipitat.[…]No es pot queixar del judici popular. La que ha fet que es parli d'això és la mateixa Anabel”.

Després d'escoltar l'opinió de Carmen Alcayde, Amor Romeira no va trigar a sortir en defensa de la seva amiga. “Carmen, si us plau, posa una mica més de tacte i deixa de dir aquestes coses que no beneficien una persona que ho està passant malament”, li va recriminar la canària.

En aquest moment, Emma García va decidir intervenir per compartir el seu propi punt de vista: “Aquest no era un tema per treure'l d'aquesta manera”. “Si dones menjar a la gent que et segueix a les xarxes, dona el menjar complet i no només el primer plat”, va afegir la presentadora, donant suport a la postura de Carmen.

No obstant això, i lluny de cedir, Amor Romeira va optar una vegada més per donar suport incondicionalment a la decisió que va prendre la seva amiga. “És la teva opinió… En aquesta situació i en altres, mai plou a gust de tothom. Ella ho ha decidit així i a mi m'ha semblat bé”, va sentenciar la canària.