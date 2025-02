El que ha succeït amb la princesa Leonor a Elcano fa saltar alarmes: 'El viatge...'

El viatge de la princesa Leonor en el vaixell Elcano ha generat preocupació i ha fet saltar les alarmes. Sobretot, després de conèixer-se el que ha succeït amb l'hereva a bord: no es mostren els riscos i amenaces de la travessia. "El viatge involucra perills", explica Manuel García Ruiz, un dels comandants d'Elcano.

Casa Reial està al corrent de tots els treballs que està efectuant la princesa en l'embarcació, però es desconeixen moltes dades. Una travessia d'aquestes característiques comporta un gran risc i poden arribar a donar-se problemes molt greus. En el cas que això arribi a produir-se, Leonor seria repatriada immediatament a Espanya.

La princesa Leonor fa saltar les alarmes a Elcano

S'ha complert un mes des que la princesa Leonor va embarcar a Elcano per continuar amb la seva formació com a guardiamarina. En aquest temps, només ha trepitjat terra en dues ocasions quan van atracar a Tenerife i a Gran Canària. Avui mateix s'espera que l'hereva arribi al seu pròxim destí Salvador de Bahia, al Brasil.

Cal destacar que Elcano compta a bord amb totes les tecnologies i comoditats per afavorir la travessia. Així com equip professional mèdic molt qualificat per actuar en casos de necessitat. Tanmateix, això no ha impedit que saltin les alarmes amb el que ha succeït amb Leonor: està sotmesa a molts riscos.

"El viatge involucra perills", ha explicat Manuel García Ruiz, un dels comandants d'Elcano entre 2021 i 2023. El guardiamarina coneix molt bé la travessia i la capacitat del vaixell per afrontar les adversitats. No obstant això, tota navegació s'exposa irremeiablement a una sèrie de situacions límit que podrien tenir conseqüències.

El vaixell enfronta condicions extremes, com temporals i accidents imprevistos, que podrien posar en perill la seguretat dels tripulants, inclosa la princesa Leonor. El comandant d'Elcano, va destacar que la millor mesura contra aquests riscos és la prevenció: "El millor temporal és aquell que pot evitar-se", ha ressaltat.

Els guardiamarines estan sotmesos a una intensa rutina de treball, que inclou hores de classes i maniobres. La vida a bord, com la d'altres vaixells de l'Armada, requereix esforç continu per assegurar l'operativitat. Els riscos no són només meteorològics, sinó també els derivats de la naturalesa mateixa de l'entrenament.

En el cas de la princesa Leonor, està participant activament en totes les activitats involucrant-se com la resta dels seus companys. D'aquí que aquesta activitat, hagi fet saltar les alarmes sobre les possibles conseqüències.

La princesa Leonor podria abandonar Elcano i ser repatriada a Espanya

Malgrat els riscos, la formació naval és un pas essencial per completar la formació militar de la princesa Leonor. De la mateixa manera que van fer el seu pare i el seu avi, l'hereva ha de completar aquesta fase per convertir-se en guardiamarina de segona.

No serà una tasca fàcil, ja que la travessia a Elcano podria veure's afectada per certs contratemps. Les dificultats que implica viure a bord continuen sent una constant preocupació. No obstant això, malgrat les condicions, el vaixell compta amb personal especialitzat per manejar emergències.

Encara que es tendeix a minimitzar els perills, les autoritats no oculten que aquest tipus de missions de risc requereixen estar ben preparats per a qualsevol eventualitat. Per això, existeix la possibilitat que la princesa Leonor sigui repatriada a Espanya en el cas que la seva salut es vegi compromesa.

A més, cal destacar que els riscos associats amb el viatge no són només físics, sinó també psicològics. Estar llarg temps allunyada de la seva llar, sotmesa a una fèrria formació i lidiant amb condicions en alta mar, podria passar-li factura a la princesa Leonor.

Caldrà esperar a veure les primeres imatges de la Princesa d'Astúries al Brasil per saber com es troba després del seu primer viatge transoceànic.