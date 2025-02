Xavi Hernández, exentrenador del Barça, va prendre algunes decisions molt particulars i va sentenciar el futur d'un jugador que ara tornarà al club culer. Ha estat convençut per Deco, qui ha volgut recuperar el futbolista en qüestió i que, llevat de sorpresa, signarà amb el Barça fins al 2029. Xavi Hernández va deixar una gran herència a Can Barça, però es va carregar un jugador TOP que ara tornarà al Barça després de ser convençut per Deco: signa fins al 2029, llevat de sorpresa.

El Barça ja posa el focus en el mercat de fitxatges d'estiu, ja que el d'hivern està tancat i Deco ha de ser previsor per poder arribar a tot amb temps. El Barça operarà amb l'1:1 aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, per la qual cosa serà vital que es tanquin sortides per poder gaudir d'un marge salarial una mica més òptim. Deco ja està treballant en això i ha tancat el primer fitxatge d'aquest estiu que encara està per arribar: Xavi Hernández el va sentenciar, però ara es quedarà al Barça.

Xavi Hernández va apostar per una gran quantitat de jugadors formats a la Masia, però va sentenciar un que, segons el criteri de Deco, tenia nivell per estar al Barça. De fet, després de la sortida de Xavi Hernández, el primer que va fer Deco va ser trucar-lo i interessar-se per la seva situació, que canviarà en aquests pròxims dies de febrer. Deco ha fet els deures després del plantó de Xavi Hernández i ha recuperat el jugador per a la causa: torna al Barça, signa fins al 2029 i es converteix en nou fitxatge.

Xavi el va sentenciar, ara Deco el fitxa pel Barça: confirmat, firma fins al 2029

El llegat de Xavi Hernández al Barça és incontestable: va apostar per Fermín López, va fer debutar Lamine Yamal i Pau Cubarsí, va ascendir Héctor Fort, entre altres moltes fites. Ara bé, Deco considerava i considera que va ser especialment injust amb un migcampista que tornarà al Barça i que signarà fins al 2029: Flick està encantat amb aquest nou fitxatge per a l'estiu. La feina de Deco no és senzilla, però el director esportiu portuguès vol començar la casa pels fonaments: la clau és recuperar un canterà que signarà fins al 2029.

El Barça valora molt la feina de Xavi Hernández, sobretot amb els joves, però Deco es va quedar amb una espineta clavada i ara se la traurà de sobre completament. Deco el porta de tornada, encara que mai no s'havia anat, però tenia el cap a l'Aràbia i no estava jugant amb el filial. Parlem de Pau Prim, qui renovarà amb el Barça fins al 2029 i passarà a tenir fitxa del primer equip a partir de la pròxima temporada.

Pau Prim no volia renovar amb el Barça perquè considerava que jugaria més aviat poc amb Hansi Flick, però el canterà culer ha recapacitat després de xerrar amb Deco. El Barça optarà per canviar d'estratègia, ja que vol comptar amb Prim a curt i llarg termini: li oferirà un millor contracte amb opcions reals de ser el nou pivot titular. Prim acaba contracte a finals de temporada i, després de negar-se a renovar, no està disputant minuts amb el Barça Atlètic, filial del Barça que milita a Primera Federació.