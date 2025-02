Gir de 180 graus amb Pedri: Xavi Hernández al·lucina amb el que està passant

Pedri ha trobat la fórmula definitiva per recuperar el seu millor nivell. El canari ha deixat enrere, afortunadament, el seu calvari amb les lesions que l'havien castigat en excés en les últimes temporades. Recordem que, amb Xavi Hernández i Koeman, el '8' va acumular 307 dies de baixa.

En la seva primera temporada, Pedri va acabar jugant 75 partits entre el Barça i la Selecció Espanyola, el migcampista va ser exprimit i va acabar trencat físicament. Cuidant-se més, entenent millor el seu cos i millorant hàbits, ha aconseguit convertir-se en un futbolista fort. Ara ha aconseguit tenir més resistència i tenir molta més regularitat, cosa que li ha permès convertir-se en un jugador encara més complet del que ja era.

Al do de no perdre pilotes, comprendre el joc, associar-se amb els seus companys i ser extremadament lúcid en l'última passada, ha afegit una capacitat de sacrifici encomiable. Aquesta temporada, Pedri ja ha disputat 20 partits de Lliga, 8 en Champions, 2 en Copa i 2 més de la Supercopa. En total, porta acumulats 32 partits i 2.439 minuts de joc, sent el quart futbolista amb més minuts disputats de la plantilla.

El passat de Pedri, arxivat

Per entendre el canvi radical de Pedri en la seva forma física, cal donar una ullada al seu historial de lesions. La temporada 21/22 va patir un total de 4 dolències que el van tenir de baixa 201 dies, perdent-se fins a 41 partits. La temporada 22/23 va patir 2 ruptures musculars que el van tenir de baixa 112 dies, perdent-se un total de 19 partits.

Finalment, la temporada passada, la 23/34, Pedri va patir 3 lesions musculars estant de baixa 101 dies, deixant de jugar 9 partits. Important recalcar, que la seva última lesió important es va produir durant l'estiu i li va impedir completar la pretemporada de forma normal amb Flick. Amb aquests números podem observar que el Pedri que va estar sota les ordres de Xavi Hernández no té res a veure amb l'actual.

El nou Pedri es llueix sota les ordres de Hansi Flick

Després d'un parell de temporades plenes de dubtes i molèsties físiques, podem afirmar que ha nascut un nou Pedri. Un futbolista millor i més fort: Hansi Flick li ha sabut donar el sistema que millor s'adapta a les seves condicions i el canari ha fet la resta. La llarga seqüència de lesions que van minvar l'equip amb les seves absències i van determinar la caiguda de Xavi Hernández ha finalitzat.

Pedri, amb l'ajuda del staff tècnic, ha estat capaç de superar tots els problemes físics i arribar a la seva plenitud als seus 22 anys. El tinerfenc també ha estat capaç de sobreposar-se mentalment a tot el que es va arribar a escriure a les xarxes socials criticant el seu rendiment. Pedri ha deixat enrere tota aquesta etapa funesta que tant l'ha perjudicat i ara gaudeix exercint de líder al terreny de joc.