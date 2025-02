Pau Cubarsí recomana el fitxatge, el Barça li dobla el sou i firma: 'Somni culer'

Pau Cubarsí, defensa del Barça, no només s'ha convertit en un dels millors jugadors del primer equip, sinó que ha guanyat molt de pes i jerarquia al vestidor. El central del Barça, de 18 anys i format a la Masia, és vital per a Hansi Flick i ara també ho serà per a Joan Laporta, ja que ha estat clau per fitxar. Pau Cubarsí controla molt el mercat de fitxatges i és un fanàtic del futbol internacional: s'atreveix a recomanar un fitxatge i el Barça el tanca després de duplicar-li el salari.

Pau Cubarsí li fa un favor a Joan Laporta: truca al seu amic i pretén desbancar el València

Pau Cubarsí recomana el fitxatge, el Barça li duplica el sou i signa: 'Somni culer'

Pau Cubarsí és internacional amb Espanya i, en les categories inferiors, ha coincidit amb un jugador que agrada molt a Can Barça. Aquest és Yarek Gasiorowski, defensa central del València CF. Yarek, de només 20 anys i internacional amb Espanya, té contracte amb el València fins al juny de 2027, però el Barça ja estaria treballant el seu fitxatge per aquest pròxim estiu.