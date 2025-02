Simeone demana el seu fitxatge, adeu Barça: més de 10 milions per a Deco, Flick i Laporta

La relació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid ha estat històricament cordial, amb diversos traspassos importants entre ambdós clubs en els últims anys. Jugadors com Luis Suárez, David Villa i Antoine Griezmann han vestit ambdues samarretes, enfortint els llaços entre les institucions. I ara, l'entrenador de l'Atlètic, Simeone, vol tornar a tendir ponts amb els catalans gràcies a un traspàs de més de 10 milions.

En clau Barça, aquesta quantitat seria rebuda amb molta alegria per Deco, Flick i Laporta. La cúpula del conjunt de la Ciutat Comtal sap que necessitarà certs ingressos per poder fer front als fitxatges desitjats. És per això que, davant l'interès de Simeone, no dubtaran a acceptar l'oferta.

Simeone demana, el Barça respon

Tot i que LaLiga encara està en joc, Simeone té clar que no pot descuidar la planificació esportiva de la pròxima temporada. Un escenari que es repeteix al Barça, on Deco, Flick i Laporta porten diversos mesos pentinant el mercat de fitxatges a la recerca de reforços. Això sí, per als catalans no està sent gens fàcil, ja que abans de fitxar han de vendre, i ningú vol sortir.

Davant tal escenari, l'interès de Simeone en fer-se amb els serveis de Clément Lenglet de manera definitiva és un alè d'aire fresc per al FC Barcelona. Recordem que, actualment, Lenglet està cedit a l'Atlètic i que ja s'ha assentat en l'onze inicial. El seu rendiment està sent molt bo.

Clément Lenglet se'n va: Deco, Flick i Laporta ho celebren

Clément Lenglet va arribar a l'Atlètic de Madrid a l'agost de 2024 cedit pel Barça fins al 30 de juny de 2025. I, per sorpresa de tothom, el defensor francès ha demostrat un rendiment excel·lent, convertint-se en un pilar fonamental en la defensa blanc-i-vermella. La seva capacitat per anticipar jugades, la seva bona sortida de pilota i la seva solidesa en el joc aeri han estat clau per a l'esquema de Simeone.

Impressionat pel rendiment de Clément Lenglet, Simeone ha sol·licitat el seu fitxatge definitiu per a la pròxima temporada. L'Atlètic de Madrid està disposat a oferir entre 8 i 10 milions d'euros al Barça pel traspàs del defensor. Aquesta xifra representa una revalorització significativa per a Lenglet, qui havia tingut dificultats per trobar el seu millor nivell en temporades anteriors.

No obstant això, el Barça, conscient de l'interès de l'Atlètic i de la millora en el rendiment de Lenglet, està disposat a negociar. Segons fonts properes al club català, el preu de venda s'ha fixat en una mica més de 10 milions: quantitat que permetria Deco, Flick i Laporta reinvertir en nous fitxatges.

Simeone i el Barça guanyen

La venda de Clément Lenglet a l'Atlètic de Madrid aportaria diversos beneficis al Barça. En primer lloc, es reduiria la massa salarial del club, ja que Lenglet és un dels jugadors amb un salari més elevat. A més, l'operació generaria un ingrés que podria destinar-se a reforçar altres àrees de l'equip o a equilibrar les finances del club.

Sens dubte, l'interès de Simeone en Clément Lenglet suposa una gran notícia per a la cúpula del FC Barcelona. Deco, Flick i Laporta porten mesos parlant de reforços i ara podran fer-los realitat. Els més de 10 milions que esperen rebre, sumats al sou que s'estalvien, permetran l'arribada de l'extrem desitjat o d'un nou lateral dret per competir amb Koundé.