Ni Zubimendi ni Kubo: Flick vol al jugador revelació de la Reial Societat, confirmat

Zubimendi és del grat del Barça des de fa molt de temps, però la situació econòmica mai ha permès el seu traspàs. No obstant això, ara els de la Ciutat Comtal estan remuntant a poc a poc i ja poden començar a mirar al mercat de fitxatges amb il·lusió. En aquest sentit, Flick ha posat l'ull a la Reial Societat, que compta amb diversos efectius que agraden molt al tècnic alemany.

De fet, el conjunt basc té la sort de poder comptar amb futbolistes de primer nivell com Zubimendi o Kubo, que són estrelles i que encaixarien perfectament en el FC Barcelona. I per això, Flick, que sempre està pensant en les possibles millores, té clares quines són les seves prioritats. Encara que tot apuntava que o Zubimendi o Kubo acabarien recalant al Camp Nou, ara sona amb força un altre crack de la Reial Societat.

Ni Zubimendi ni Kubo, Flick demana la sorpresa de la Reial Societat

Zubimendi ha rebut ofertes de diversos dels grans d'Europa des que va començar a despuntar. De fet, aquest mateix estiu va rebutjar el Liverpool, que estava disposat a pagar la seva clàusula de rescissió. Va afirmar públicament que la Reial Societat era el millor lloc on podia estar i per ara no marxarà.

Paral·lelament, Kubo també havia sonat als despatxos del Barça, però Lamine Yamal és intocable ara mateix. Seure el crack espanyol no tindria sentit: és dels millors de l'equip i treure-li minuts només frenaria la seva progressió. No obstant això, Flick sí que ha demanat un altre fitxatge de la Reial Societat.

En concret, l'opció que cada vegada està prenent més sentit per a Flick és la de Jon Aramburu, el jove lateral dret. Després de les seves grans actuacions al filial, el veneçolà s'ha fet un lloc en els plans d'Imanol Alguacil i, avui dia, és intocable a la Reial Societat. El seu gran rendiment ha cridat l'atenció dels millors equips d'Europa, i el Barça està a la llista d'interessats.

El futur de Jon Aramburu amb Flick

Jon Aramburu és una de les màximes promeses del futbol veneçolà i de la Reial Societat, així que no serà fàcil per a Flick. Per aconseguir que surti del País Basc, l'entrenador alemany haurà d'oferir-li un bon projecte. Tenint en compte que Jules Koundé està en un gran moment, està clar que no serà titular.

Per a Flick, veient que no acaba de confiar en Héctor Fort, seria ideal poder comptar amb Jon Aramburu. El crack de la Reial Societat encaixaria com anell al dit com a suplent de Koundé, així que tot pot passar. Això sí, el seu valor de mercat ja marca 12 milions i, a més, acaba de renovar, per la qual cosa el Barça haurà d'accelerar abans que sigui encara més car.