Deco ha tornat la felicitat al Barça i està començant a ingressar molts diners amb la venda de diverses peces que no tenien espai a la plantilla culé. El conjunt català està passant per una època de canvis constants, començant per l'entrenador. Fa uns mesos, les altes esferes van decidir que destituir Xavi Hernández era el millor i van donar pas a Hansi Flick.

Des de la seva arribada, l'alemany ha fet que els seus treguin el millor d'ells mateixos i el nivell ha incrementat considerablement. Gràcies a això, els aficionats tornen a veure un equip guanyador, el qual feia temps que no veien. Deco, que ha estat una de les persones més criticades en l'entorn del Barça, ha aconseguit que s'ingressin 80 milions d'euros sense perdre ni un àpex de competitivitat.

Deco fa somriure l'afició culé

Per culpa de l'antiga directiva presidida per Bartomeu, el Barça ha passat per uns anys molt dolents pel que fa a termes econòmics. De fet, això ha portat que el club no pugui fitxar i que tampoc hagi rendit al millor nivell possible a Europa. Laporta, qui va tornar a la presidència amb la missió de tornar la felicitat al club, ha aconseguit part dels seus objectius, però ha estat Deco el gran artífex de la recuperació.

Deco ha aconseguit que la cartera del Barça creixi 80 milions gràcies a la venda de diversos jugadors totalment prescindibles; a més, els drets de futures vendes també han ajudat molt. Algunes de les vendes que han aportat diners al Barça han estat Julián Araujo (10 milions), Mika Faye (10) o Chadi Riad (9). A més d'aquests, molts altres més coneguts també han deixat diners a la caixa culé; Todibo (16 milions), Guiu (6), Pedrola (3), Unai (5) i Nico González (21,8).

En total, aquests cracks, els quals no tots han merescut sortir, han fet que el FC Barcelona rebi 80,1 milions i gran part de culpa la té Deco. El director esportiu ha tancat diversos acords molt profitables per als interessos del club català i, a més, s'ha reservat el percentatge de diversos descartes per obtenir rèdit en el futur.

Aquests últims temps, Deco ha posat una clàusula en els contractes dels que han marxat que inclou uns drets de futura venda. Gràcies a això, el Barça ha ingressat molts diners, com per exemple els de la venda de Nico González al Manchester City. Encara que hi ha coses que el director esportiu no ha fet bé, està aconseguint que els de la Ciutat Comtal ingressin diners de forma passiva.