Sorpresa, Nico Williams exigeix 3 condicions d'última hora per signar ja pel Barça

El serial entre Barça i Nico Williams ha arribat a la seva fi: el jugador de l'Athletic Club, que ja va sonar per fitxar pel Barça aquest passat estiu, serà culer. Així ho ha decidit i confirmat el Barça, que assumeix que l'objectiu és fitxar a Nico Williams i que totes les operacions paral·leles han quedat paralitzades per convèncer el basc. Nico Williams és l'escollit i, per tant, ja sap que el Barça vol fitxar-lo de manera definitiva, però la sorpresa és que el de l'Athletic Club exigeix 3 condicions sorprenents.

Nico Williams és la prioritat del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu i el club culer busca que el navarrès, amb contracte en vigor, arribi definitivament. Nico Williams, per la seva banda, està disposat a fitxar pel Barça, però exigeix 3 condicions indispensables i sorprenents per signar ja el seu nou contracte amb el club de Joan Laporta. El Barça ha sondejat altres opcions, però s'ha acabat decantant per un Nico Williams que acceptarà la proposta del Barça si el club culer li dona garanties.

El Barça semblava que s'havia oblidat de Nico Williams, però no és gens cert: el jugador de l'Athletic és l'escollit i, si accepta, serà el gran fitxatge de 2025. El Barça sembla que és el destí que més l'atrau, però el club culer haurà de fer un gran esforç per fitxar un Nico Williams que cobra uns 12M€ anuals. L'esforç del Barça no només haurà de ser econòmic, Joan Laporta ja sap que, per fitxar a Nico Williams, el club haurà d'assegurar-li 3 condicions més que sorprenents perquè fitxi.

Nico Williams serà nou davanter del Barça, però demana 3 exigents i sorprenents condicions: "Ens ha demanat el fitxatge..."

Nico Williams ja va estar a prop del Barça durant el passat mercat de fitxatges d'estiu i ara sembla que la transferència es tancarà de manera definitiva, segons pot avançar 'e-Notícies'. El Barça ha sondejat noms com el de Rafael Leao o Marcus Rashford, però l'escollit és Nico Williams, que ja ha estat informat i que vol garanties abans de signar. Joan Laporta ho intentarà, però ja li ha comunicat al davanter espanyol que "moltes de les seves peticions hauran d'esperar", per molt que puguin semblar d'extrema urgència per treballar.

Joan Laporta vol apostar per un davanter que compleixi amb dues premisses molt bàsiques: exigència i projecció en les grans competicions, tant domèstiques com continentals. Nico Williams, davanter que es troba a l'Athletic Club d'Ernesto Valverde, compleix amb aquests dos requisits, però també vol garanties. I aquestes garanties passen per acceptar ordres del davanter espanyol i fitxar bé durant aquest mercat de fitxatges d'estiu de 2025, que serà mogut a Can Barça.

Sorpresa, Nico Williams exigeix 3 condicions d'última hora per signar ja pel Barça

El món del futbol és una caixa de sorpreses i casos com el de Nico Williams ho demostren a la perfecció: el navarrès acabarà fitxant amb el Barça, però exigeix. El davanter espanyol no ha dubtat ni un segon, però vol que el Barça compleixi amb unes condicions i que li comuniqui les seves intencions abans del pròxim mercat de fitxatges. Nico Williams vol venir al Barça, però l'atacant només sortirà de l'Athletic Club si el club culer li promet que complirà amb 3 condicions i que tancarà un fitxatge peculiar.

Les bases o exigències de Nico Williams no són precisament poques, però el futbolista vol fitxar, sigui com sigui, pel Barça de Joan Laporta. A més d'unirse-se a Lamine Yamal, Fermín López, Pedri o Gavi, Williams també vol jugar amb 3 dels seus millors amics, que arribarien al Barça després de l''OK' final de Flick. Joan Laporta està disposat a passar pel cèrcol, ja que Nico Williams s'ha convertit en la joia del mercat de fitxatges i el Barça entén que no pot deixar-lo escapar.

Nico Williams, com explicàvem anteriorment, vol signar ja amb el Barça, però ha demanat algunes condicions sorprenents per signar ja amb el Barça, que vol aconseguir la seva signatura en aquests mesos. Williams ha exigit que el seu salari es mantingui, que el Barça pagui la seva clàusula sense parlar amb l'Athletic Club i que Joan Laporta li fitxi un preparador físic personal. Williams ha demanat el fitxatge d'un entrenador personal, ja que vol tornar al 100% i assumeix que, actualment, no està del tot fi físicament.