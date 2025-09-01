Última hora del mercat de fitxatges! Fermín envia un missatge al Chelsea: 'Vaig a...'
Fermín López es pronuncia i respon a l’intent de fitxatge del Chelsea d’Enzo Maresca
Fermín López, jugador del Barça, ja respon al Chelsea llançant un missatge a poques hores del tancament del mercat de fitxatges d'estiu. El Barça havia rebut una proposta de 40M€ per Fermín López arribada del Chelsea, però aquesta va ser qualificada d'"insuficient" i, per tant, el jugador de Huelva seguirà a Barcelona. Així ho ha confirmat avui el Barça, que dona per tancada la història de Fermín López, qui aquest passat diumenge va disputar una part del partit davant el Rayo Vallecano a Madrid.
Fermín López es troba concentrat amb la Selecció Espanyola i, en principi, no tornarà a treballar amb el Barça fins al tancament de l'aturada de seleccions, que disputarà amb Espanya. Fermín López va estar vinculat al Chelsea, però el jugador de Huelva, format a La Masia, ha respost a l'interès del club anglès amb un missatge més que contundent. En aquest sentit, el Barça ja ha comunicat que Fermín López seguirà i que, per tant, Hansi Flick podrà comptar amb ell fins, com a mínim, la pròxima finestra d'hivern.
El Chelsea, que compta amb una cartera infinita de talents, volia fitxar un Fermín López que va arribar a mantenir un parell de converses telefòniques amb Enzo Maresca, entrenador 'blue'. Tot i l'interès del Chelsea i la predisposició de Fermín López, el Barça mai va arribar a valorar les ofertes del club de Londres, ja que eren irrellevants. Des del Chelsea oferien 40M€ per Fermín López, una quantitat que el Barça va veure com una falta de respecte total i absoluta: "Fermín López no val això", asseguraven fonts culers.
A poques hores per al tancament del mercat de fitxatges, el Barça i Fermín López han 'fet les paus' i s'han assegurat el futur junts, almenys per ara. Hansi Flick va parlar amb Fermín López durant la setmana passada i, malgrat l'interès del Chelsea, entrenador i jugador van arribar a una mateixa conclusió: el de Huelva seguiria sent culer. Fermín López té contracte amb el Barça fins al 2029, però fonts del Barça no descarten seure amb el migcampista andalús per millorar les condicions de la vinculació actual.
Cal recordar que el Chelsea de Maresca estava disposat a quadruplicar el sou actual de Fermín López, que és d'uns 3 milions d'euros anuals nets, aproximadament.
El Chelsea estava disposat a pagar-li 12 milions d'euros nets, uns 32.000 euros diaris pels seus serveis. Fermín López es va 'marejar' amb l'oferta del Chelsea, però el jugador ha prioritzat seguir vestint els colors del Barça: Hansi Flick respira tranquil.
