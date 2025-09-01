Gonzalo Miró diu el que molts pensen del Barça després del que va passar a Vallecas: 'Va ser molt...'
El popular col·laborador televisiu va ser molt clar a l’hora de donar la seva opinió sobre el FC Barcelona després del que es va veure a Vallecas
Malgrat la importància del partit, el FC Barcelona no va poder passar de l'empat en la seva visita a Vallecas. El conjunt de Hansi Flick va signar un partit gris davant un Rayo Vallecano molt intens. El resultat final va deixar la sensació que els locals van merèixer més.
El Barça s'estrella davant el Rayo
La primera meitat va estar marcada per una acció polèmica que va beneficiar el conjunt català. L'àrbitre va assenyalar un penal dubtós sobre Lamine Yamal, però en aquell moment no funcionava el VAR. La confusió va generar protestes i un clima tens que va condicionar el ritme del partit.
A partir d'aquell moment, i malgrat estar per davant en el marcador, el Barça no va aconseguir imposar el seu estil. L'equip va mancar de fluïdesa en la circulació de pilota i gairebé no va generar ocasions clares. Dani Olmo, per exemple, va enviar als núvols un xut relativament senzill que podia haver estat la sentència.
La segona part va ser encara més complicada per als de Flick. El Rayo Vallecano va sotmetre el Barça amb pressió constant i transicions ràpides, aconseguint l'empat gràcies a un xut encertat de Fran Pérez. Durant molts trams, els locals van semblar estar més a prop de la victòria que els visitants.
El desgast físic i la manca d'idees van condemnar un Barça molt vulnerable. El Rayo es va bolcar sobre l'àrea de Joan García, que va tornar a ser el més destacat del seu equip. Gràcies a les seves aturades, l'equip culer va aconseguir salvar un punt.
La comparació amb el curs passat resulta inevitable. Fa només uns mesos, el Barça transmetia solidesa i es mostrava imbatible en molts partits. Ara, l'equip de Flick deixa dubtes que preocupen tant a l'afició com als analistes.
Gonzalo Miró es pronuncia
Gonzalo Miró va voler opinar després del partit. El comentarista va participar a la tertúlia de El Partidazo de COPE per analitzar el que va passar a Vallecas. Les seves paraules van resumir el sentir de molts aficionats culers.
Gonzalo Miró va recordar que sempre ha elogiat la proposta futbolística de Flick. Li agrada la idea de joc i la manera en què el Barça l'ha intentat desenvolupar els darrers mesos. Tanmateix, el que va veure a Vallecas el va obligar a ser contundent.
"El FC Barcelona ha estat molt inferior al Rayo Vallecano", va assegurar sense embuts. Una reflexió clara que va coincidir amb l'opinió generalitzada després del xiulet final. Per a Gonzalo, no hi ha dubte que el Rayo va merèixer la victòria.
Aquest empat suposa un seriós avís per al projecte de Flick. El Barça no es pot permetre repetir actuacions tan pobres si vol aspirar als títols. L'aturada de seleccions arriba en un moment clau per refer el rumb.
L'afició culer espera una reacció immediata. El que ha passat a Vallecas ha demostrat que l'equip encara té molta feina per davant. La declaració de Gonzalo Miró no és més que un reflex del que tothom va veure sobre la gespa.
