Felicitat màxima: Xabi Alonso farà debutar el seu nou pivot després de l’aturada, confirmat
Sembla que el nou entrenador del Reial Madrid rebrà, per fi, el reforç que fa tantes setmanes que espera
Des de fa ja un parell de mesos, Xabi Alonso és el nou entrenador del Real Madrid. El tolosà va aterrar a la banqueta blanca per ocupar el lloc de Carlo Ancelotti, qui no va poder mantenir el seu càrrec després del pobre rendiment de l’equip la temporada passada. La seva arribada ha suposat una revolució al club i una nova esperança per a l’afició.
Xabi Alonso vol construir un nou Real Madrid
Xabi Alonso sap que ha de reconstruir part de la plantilla per tornar l’equip a l’elit competitiva. El seu objectiu és clar: lluitar per tots els títols en joc. Per això ha traçat un pla que comença per reforçar la solidesa defensiva.
De fet, tres dels quatre fitxatges ja realitzats han tingut com a destí aquesta parcel·la. El Real Madrid ha incorporat Trent Alexander-Arnold, Huijsen i Carreras per millorar les prestacions a la rereguarda. Tanmateix, la prioritat de Xabi Alonso no se centra únicament enrere: el tècnic considera fonamental donar un nou aire al centre del camp.
Precisament per aquesta raó, Xabi ha demanat diversos fitxatges per a la medul·lar. Florentino Pérez ha escoltat les seves peticions, però fins ara cap reforç ha arribat a aquesta zona. Tot sembla indicar que la plantilla ja està tancada.
Xabi Alonso rep una gran notícia per al centre del camp
Tot i això, una gran notícia s’albira a l’horitzó per a l’entrenador madridista. Després de l’aturada de seleccions que es disputa aquesta pròxima setmana, el Real Madrid comptarà de nou amb una peça clau. Eduardo Camavinga tornarà i estarà llest per entrar en la dinàmica del grup.
El migcampista francès no s’ha pogut estrenar encara sota les ordres de Xabi Alonso. Una lesió l’ha mantingut al marge a l’inici de temporada. El seu retorn serà rebut amb màxima il·lusió, ja que el gal està cridat a ser determinant.
Eduardo Camavinga apunta a l’onze inicial
Això sí, al club són conscients que han de tractar el seu cas amb cautela. Eduardo Camavinga arrossega un historial de problemes físics els darrers mesos. Per això, la seva reaparició serà mesurada pas a pas per evitar recaigudes.
L’expectativa, però, és que pugui debutar oficialment després de l’aturada internacional. La seva presència aportarà intensitat, recuperació i sortida neta de pilota al mig del camp. Just el que Xabi Alonso considera imprescindible per al seu projecte.
A més, el seu retorn també tindrà conseqüències en l’alineació habitual. Arda Güler, que venia actuant amb regularitat, podria tornar a la banqueta. Si Eduardo Camavinga està al cent per cent, el seu lloc al costat de Tchouaméni sembla assegurat.
El que està clar és que Xabi Alonso recupera el seu nou pivot i ho farà en un moment clau de la temporada. El Real Madrid necessita estabilitat al centre del camp i Eduardo Camavinga és la peça ideal per aconseguir-ho. La felicitat ja és una realitat al vestidor blanc.
