Fermín López, jugador del Barça, ya responde al Chelsea lanzando un mensaje a pocas horas del cierre del mercado de fichajes de verano. El Barça había recibido una propuesta de 40M€ por Fermín López llegada del Chelsea, pero esta fue calificada de "insuficiente" y, por ende, el jugador de Huelva seguirá en Barcelona. Así lo ha confirmado hoy el Barça, que da por cerrada la historia de Fermín López, quien este pasado domingo disputó una parte del partido ante el Rayo Vallecano en Madrid.

Fermín López se encuentra concentrado con la Selección Española y, en principio, no volverá a trabajar con el Barça hasta el cierre del parón de selecciones, que disputará con España. Fermín López estuvo vinculado al Chelsea, pero el jugador de Huelva, formado en La Masía, ha respondido al interés del club inglés con un mensaje más que contundente. En este sentido, el Barça ya ha comunicado que Fermín López seguirá y que, por ende, Hansi Flick podrá contar con él hasta, como mínimo, la próxima ventana de invierno.

El Chelsea, que cuenta con una cartera infinita de talentos, quería fichar a un Fermín López que llegó a mantener un par de conversaciones telefónicas con Enzo Maresca, entrenador 'blue'. A pesar del interés del Chelsea y de la predisposición de Fermín López, el Barça nunca llegó a valorar las ofertas del club de Londres, pues eran irrelevantes. Desde el Chelsea ofrecían 40M€ por Fermín López, una cantidad que el Barça vio como una falta de respeto total y absoluta: "Fermín López no vale eso", aseguraban fuentes culers.

¡Última hora del mercado de fichajes! Fermín manda un mensaje al Chelsea: 'Voy a...'

A pocas horas para el cierre del mercado de fichajes, el Barça y Fermín López han 'hecho la paz' y se han asegurado el futuro juntos, al menos por ahora. Hansi Flick charló con Fermín López durante la semana pasada y, pese al interés del Chelsea, entrenador y jugador llegaron a una misma conclusión: el de Huelva seguiría siendo culer. Fermín López tiene contrato con el Barça hasta 2029, pero fuentes del Barça no descartan sentarse con el centrocampista andaluz para mejorar las condiciones de la vinculación actual.

Cabe recordar que el Chelsea de Maresca estaba dispuesto a cuadriplicar el sueldo actual de Fermín López, que es de unos 3 millones de euros anuales netos, aproximadamente.

El Chelsea estaba dispuesto a pagarle 12 millones de euros netos, unos 32.000 euros diarios por sus servicios. Fermín López se 'mareó' con la oferta del Chelsea, pero el jugador ha priorizado seguir vistiendo los colores del Barça: Hansi Flick respira tranquilo.