Confirmat, venut al Bayer Leverkusen: Lamine Yamal s'acomiada, Raphinha ha guanyat
El Barça s'acomiada d'un crack que fitxarà pel Bayer Leverkusen abans del tancament del mercat de fitxatges
El Barça ha començat la temporada amb dubtes i aquests no només han sorgit arran dels resultats de l'equip. El Barça, més enllà de patir contra el Llevant i de deixar-se dos punts contra el Rayo Vallecano, comença a sentir que el 'feeling' dins del vestidor no és el mateix. "Raphinha no s'entén amb Lamine Yamal", deixaven anar fonts del Barça, que confirmen que una estrella que estava a prop del club culer acabarà fitxant pel Bayer Leverkusen d'Alemanya.
El Barça sent que els egos s'estan apoderant del vestidor i així ho apunta Hansi Flick, que va llançar un dard molt contundent després de l'empat (1-1) davant el Rayo Vallecano. Per fomentar la competència, Laporta i Deco volien comptar amb un nou extrem que pressionés Lamine Yamal i Raphinha, ja que tots dos s'han acomodat, però finalment no podrà ser. Lamine Yamal i Raphinha no han començat la temporada de la millor manera i al Barça hi ha preocupació, sobretot perquè una estrella se'n va al Bayer Leverkusen.
Lamine Yamal i Raphinha surten victoriosos després del tancament del mercat de fitxatges: només ha arribat un competidor real, que és Marcus Rashford. Lamine Yamal i Raphinha també saben que ha arribat Roony Bardghji, que ja ha estat inscrit amb fitxa del filial culer, però el suec no disposarà de gaires minuts importants. L'espanyol i el brasiler celebren que un crack que volia el Barça hagi fitxat pel Bayer Leverkusen: tots dos tenen molts números de continuar sent intocables per a Hansi Flick.
Confirmat, venut al Bayer Leverkusen: Lamine Yamal s'acomiada, Raphinha ha guanyat
A poques hores perquè tanqui el mercat de fitxatges, el Barça ja dona per tancada la plantilla, a l'espera que Fermín López asseguri la seva continuïtat al club. El que està clar és que el Barça no fitxarà més, cosa que Raphinha i Lamine Yamal, davanters titulars del Barça, han celebrat per tot el que val a Can Barça. Raphinha i Lamine Yamal són dos dels grans líders ofensius del Barça, però la veritat és que no estan del tot fins en aquest inici de curs: a Vallecas van fracassar.
Tot i que és cert que el Barça ha sumat 7 dels 9 punts possibles, Joan Laporta està preocupat per la manca de competència entre els davanters culers. S'ha fitxat Marcus Rashford, però l'anglès està poc adaptat als esquemes de Flick i, de moment, és un suplent clar dins de l'organigrama del FC Barcelona. Joan Laporta volia fitxar una estrella mundial, però, cansada d'esperar, aquesta ha acabat fitxant pel Bayer Leverkusen, que aquest mateix dilluns ha acomiadat Erik ten Hag.
Lamine Yamal i Raphinha celebren l'adeu al Barça d'una estrella: "Flick està molt preocupat i no descarta..."
Després de l'empat a un a Vallecas, el Barça esperava poder donar un cop damunt la taula, però Joan Laporta ja dona per tancat el mercat de fitxatges d'estiu. L'únic fitxatge ofensiu ha estat Rashford, que ha començat fluix. Raphinha i Lamine Yamal celebren l'adeu al Barça d'una estrella que, ja de manera oficial, s'ha convertit en nou jugador del Bayer Leverkusen, antic equip de Xabi Alonso.
No és cap secret, però el Barça ha deixat escapar Eliesse Ben Seghir, davanter de 20 anys internacional amb el Marroc. Ben Seghir, amb passat al Mònaco, era un dels grans objectius de Deco per al Barça, però la veritat és que el Bayer Leverkusen s'ha endut el seu fitxatge.
Lamine Yamal i Raphinha poden respirar tranquils: per ara no hi haurà més competència, ja que Ben Seghir diu adeu al Barça per anar-se'n al Bayer Leverkusen, fitxatge ja tancat del tot.
Més notícies: