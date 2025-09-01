Oficial, ni Chelsea ni Newcastle, la gran joia del Barça té un altre equip: 'A LaLiga'
Ni el Chelsea ni el Newcastle acabaran fitxant la gran perla que controlava el Barça
El Barça dona el mercat de fitxatges d'estiu per tancat, però el club que lidera Joan Laporta assegura que hi haurà una pèrdua inesperada: ni Chelsea ni Newcastle, hi ha un altre equip. En aquests últims dies, Chelsea i Newcastle han pujat molt i molt fort per Fermín, migcampista andalús del Barça, però la veritat és que ambdós clubs donen per finalitzat el mercat. Ni Chelsea ni Newcastle: la gran perla que controlava el Barça es decanta per un altre equip que, en aquest cas, juga a LaLiga presidida per Tebas.
El mercat de fitxatges està a punt de tancar-se, però Chelsea, Newcastle i Barça seguien treballant per millorar i perfeccionar les seves respectives plantilles. Tot i l'interès d'aquests 3 clubs, cap d'ells s'endurà la gran perla de LaLiga que, això sí, seguirà jugant a la competició espanyola. Hansi Flick ja sap que ni Chelsea ni Newcastle, però tampoc el Barça, podran comptar amb una de les grans joies ofensives d'Europa: tot està confirmat, seguirà jugant a LaLiga.
LaLiga està patint moltes pèrdues i té complicat retenir talent davant dels monstres de la Premier League com Chelsea o Newcastle. Tot i les pressions, el Barça sap que no podrà fer-se amb una de les grans promeses de LaLiga espanyola, que deixarà el Villarreal per jugar cedit a un altre equip. El curiós és que, a més del Barça, Chelsea i Newcastle també volien la gran joia de LaLiga, però aquesta s'ha decantat per jugar cedida a un altre equip de LaLiga.
El Barça, més enllà de voler retenir Fermín, jugador de Huelva format a La Masia, volia intentar fitxar Etta Eyong, davanter camerunès del Villarreal valorat en 10 milions. Etta Eyong també havia rebut propostes de Chelsea i Newcastle, però ambdues han estat declinades per un Villarreal que vol mantenir el control sobre el golejador de Camerun.
El curiós és que el Barça volia pagar la clàusula del davanter, fixada en 5M€, però el davanter vol seguir sent groguet i esperarà sortir cedit a un altre equip. Eyong no es decantarà ni per Chelsea ni per Newcastle: vol seguir jugant a LaLiga i, si pot ser, residint a la Comunitat Valenciana, on estaria el seu nou equip espanyol.
El Barça volia pagar els 5 milions de la clàusula d'Etta Eyong per fer-se amb els seus serveis i per cedir-lo a un club de Primera, preferentment a la Real Sociedad. Aquesta era la idea d'un Barça que, un cop més, competia amb gegants com Chelsea o Newcastle. Ara bé, del dit al fet hi ha un bon tros: Eyong seguirà sent jugador del Villarreal i jugarà cedit a un altre equip de LaLiga, que li garanteix ser titular i disputar minuts.
Eyong prioritza seguir vivint a prop dels seus, motiu pel qual ha acceptat seguir al Villarreal, club que li va donar la gran oportunitat de jugar a l'elit. Eyong, això sí, sortirà cedit per jugar al Levante, club que li garanteix seguir a prop de casa, disputar minuts i seguir sent molt important ara a Primera.
El Barça ja ha estat informat: ni Chelsea ni Newcastle, la gran joia que controlava Joan Laporta es decanta pel Levante per seguir disputant LaLiga de Tebas.
