Ja és una realitat, Fermín López no és l’únic, el Barça ven una altra perla per 17M€
El Barça ultima la venda de Fermín López, però el migcampista espanyol no serà l’únic que sortirà del club culer
Fermín López, migcampista de Huelva format a La Masia, està a un sol pas de fitxar pel Chelsea de Londres, que pagaria uns 70 milions abans del tancament del mercat. El Barça i, sobretot, Hansi Flick, no volien escoltar ofertes per Fermín López, però el jugador ha demanat marxar i, per tant, l'entitat catalana acceptarà l'oferta del Chelsea. El Chelsea havia ofert 50 milions, però el Barça s'hi ha negat i el club de Londres acabarà posant 70M€ amb la intenció de tancar una operació que genera molta controvèrsia.
Fermín López no serà l'únic en abandonar la nau culer abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu. Segons ha pogut contrastar 'e-Notícies', el Barça treballa en la venda d'una altra perla, que sortiria del FC Barcelona a canvi d'uns 17 milions d'euros entre fixos i variables. Fermín López, per la seva banda, comunicarà que se'n va del Barça en les pròximes hores, encara que fonts del Barça encara no coneixen al 100% la decisió del futbolista de Huelva.
Fermín López passarà a cobrar 15 milions d'euros bruts per temporada i signarà un contracte per 4 anys amb el Chelsea, que busca revitalitzar la seva part ofensiva amb el migcampista. Un dels motius que ha portat Fermín a acceptar l'oferta del Chelsea és la seva situació dins del vestidor: va estar a punt de barallar-se amb Gavi i se sent sol. A més, Fermín López vol jugar el Mundial amb Espanya i creu que jugant al Chelsea gaudirà de més minuts per agradar a Luis de la Fuente, seleccionador absolut espanyol.
Fermín López era intocable per a Hansi Flick, però el Barça ha rebut una primera oferta formal del Chelsea i tot sembla indicar que el jugador de Huelva farà les maletes. El Barça espera treure uns 70 milions d'euros per Fermín López, sobretot perquè, amb aquests diners, sap que solucionarà bona part dels seus problemes econòmics i de 'fair play'. A més de Fermín López, el Barça també està avançant en la venda d'una altra de les grans perles de l'entitat: un club de Primera posa 17M€, oferta ja acceptada.
Fermín López no serà l'únic en marxar del Barça abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu: ja és una realitat, una altra perla del club se'n va per 17M€. Segons va avançar 'Jijantes', el Mallorca ha aterrat a Barcelona i ho ha fet amb l'objectiu de tancar, com a mínim, una operació amb el club culer, que té molt talent interessant.
Fermín López s'acomiada del Barça, però també hi ha un altre crack que se'n va: "Joan Laporta ja ho confirma i..."
El Mallorca és a Barcelona, tal com va avançar 'Jijantes' en exclusiva aquest passat dimarts a la tarda. El club balear, que ha enviat emissaris de la direcció esportiva, s'ha vist les cares amb Deco amb la intenció de tancar una operació abans del tancament del mercat. Sembla que el Barça té molt avançada una venda, a més de la de Fermín López, que recalarà al Chelsea de Londres, on també hi ha Marc Cucurella o Cole Palmer.
El Barça té a punt de caramel la venda de Dani Rodríguez, per qui percebria uns 17M€, entre fixos i variables. Rodríguez, representat per Pini Zahavi, tenia diverses ofertes de la Lliga, però s'ha decantat per la del Mallorca, que està disposat a oferir-li un contracte de 4 anys garantit. El Barça està ultimant els detalls finals de l'operació, sobretot perquè el final del mercat de fitxatges d'estiu és a prop: Deco sap que el Mallorca pagaria 17M€ per Rodríguez.
