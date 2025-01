Joan Laporta, actual president del Barça, està sent investigat per un presumpte delicte d'estafa i aquest pròxim dilluns haurà de declarar com a investigat davant un jutge de Barcelona, segons confirma 'e-Notícies'. El jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona ha dictat aquesta declaració després d'admetre una querella que acusa Joan Laporta d'haver estafat uns 4,7 milions a una parella. Aquesta parella, que acusa el president del Barça per un presumpte delicte d'estafa, va guanyar la Primitiva i, a través d'una recomanació de Joan Laporta, va invertir en una empresa.

L'estafa, comesa entre 2016 i 2018, va de la mà del president del Barça, Joan Laporta, qui hauria recomanat invertir diners en la societat CSSB Limited, amb seu a la Xina. La parella afectada va guanyar 34 milions d'euros a la loteria i, després de parlar amb Joan Laporta, va decidir invertir diners en una societat que prometia unes rendibilitats elevades i mai obtingudes. En tot aquest entramat, Joan Laporta figura en diversos dels contractes, que il·lustren que la parella afectada va invertir un capital de 2,4M€ per un període exacte de 3 anys.

La parella va guanyar la loteria i va decidir comprar-se un Lamborghini en un concessionari de Sant Cugat del Vallès. Allà, després de tancar el tràmit, van donar una gestora de Bankinter, qui suposadament hauria facilitat el contacte amb CSSB Limited, en la qual participava, suposadament, el president del Barça, Joan Laporta.

ÚLTIMA HORA! Joan Laporta, investigat per estafar 4,7M, embolic confirmat al Barça

Joan Laporta es va postular com l'"advocat de la família" i hauria actuat per ajudar, a nivell legal i financer, la família inversora. Els denunciants asseguren que van confiar en Joan Laporta perquè "era un personatge públic i els va convidar a la llotja del Camp Nou en diverses ocasions". El president del Barça, Joan Laporta, suposadament s'hauria aprofitat del desconeixement financer de la família, que va invertir prop de 3 milions d'euros esperant una rendibilitat anual del 6%.

Aquesta rendibilitat mai va arribar: la família assegura que, malgrat haver signat diversos contractes de dubtosa procedència, després de la inversió inicial només van poder recuperar 84.000 euros, aproximadament. La querella acusa Joan Laporta d'haver estafat uns 4,7 milions d'euros recomanant invertir en la societat del seu amic i soci Joan Oliver, exdirector general del Barça.

En dos anys es van signar cinc contractes diferents, amb un interès anual del 6 al 7% per la qual cosa la família hauria d'haver guanyat 792.000 euros, però únicament va rebre 84.000. A més, segons explica 'El Periódico', la família inversora, guanyadora de la Primitiva, tampoc va cobrar el reintegrament de la quantitat inicial oferta, que ascendia als 2,4M€, segons fonts de l'operació.