Oficial, nou embolic per a Dani Olmo: surt de la graderia per anar a un lloc pitjor

El FC Barcelona va aconseguir una important victòria als despatxos en aconseguir la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. El CSD va emetre dimecres passat una resolució favorable que va permetre al club blaugrana registrar tots dos jugadors després de setmanes d'incertesa.

Aquesta decisió va ser clau perquè Dani Olmo pogués disputar la Supercopa d'Espanya i estar disponible per al partit de dimecres contra el Betis. No obstant això, malgrat la seva inscripció, Dani Olmo s'enfronta a un panorama complicat per fer-se un lloc en l'onze inicial.

L'extraordinari estat de forma de Gavi dificulta que Hansi Flick opti pel que va ser el màxim golejador de l'Eurocopa 2024. Encara que Dani Olmo va jugar l'últim partit com a fals nou per donar descans a Lewandowski, no sembla ser l'opció prioritària per a l'alemany en l'esquema titular.

Gavi, indiscutible

Gavi continua demostrant per què és una de les joies més valuoses del Barça. Davant el Betis, el jove migcampista va oferir una actuació memorable, liderant l'equip amb la seva intensitat, visió de joc i capacitat per trencar línies. La seva influència va ser clau perquè el Barça signés una contundent victòria.

Amb actuacions com aquesta, Gavi s'ha consolidat com una peça fonamental en l'esquema de Hansi Flick.

La seva capacitat per combinar treball defensiu amb aportacions ofensives el converteix en un jugador complet i pràcticament insubstituïble. Això deixa a Dani Olmo amb poques opcions de desplaçar-lo de l'onze titular en els partits importants.

Dani Olmo, de la graderia a la banqueta

Encara que Dani Olmo ha deixat enrere els problemes de la seva inscripció, el seu paper al Barça es perfila com a secundari per ara. Amb Gavi brillant i amb altres jugadors com Lewandowski i Lamine Yamal sent indispensables, Olmo haurà de guanyar-se el seu lloc des de la banqueta.

Davant el Betis, jugant com a fals nou, Dani Olmo va mostrar grans destells de qualitat, però va quedar clar que aquesta va ser una mesura puntual del tècnic alemany. Tot i així, Hansi Flick confia en la seva versatilitat i experiència, encara que sembla que el seu protagonisme dependrà més de rotacions o necessitats puntuals.

Mentre el FC Barcelona celebra els seus triomfs esportius i administratius, Hansi Flick continua treballant per gestionar un equip ple de talent.

Dani Olmo haurà d'esperar el seu moment, demostrant en cada oportunitat que mereix ser una peça important en aquest projecte. Les pròximes setmanes seran clau perquè l'internacional espanyol recuperi protagonisme en un Barça que no para de créixer.