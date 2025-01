El Barça ja valora vendre a Fermín: Hansi Flick assenyala un '10' molt millor i gratis

Encara que el mercat de fitxatges ja està obert i hi ha cert moviment als despatxos del FC Barcelona, no s'espera que es produeixin més de dues o tres sortides. No obstant això, hi hauria més operacions en marxa de cara al pròxim estiu, on s'esperen diverses vendes importants. Aquest podria ser el cas de Fermín López, qui no acaba de tenir les oportunitats que en un principi esperava tenir amb Hansi Flick a la banqueta culé.

Fermín s'està trobant amb una ferotge competència al Barça, ja que la seva posició està coberta amb futbolistes de classe mundial com Pedri, Dani Olmo o Gavi. L'andalús no està tenint els minuts necessaris i està molest per la situació, així que podria valorar la seva sortida del Barça a final de temporada si tot segueix igual.

Fermín López acaba contracte amb el Barça al juny de 2029 i ofertes no li faltaran. Per quedar-se ha demanat ser important, ja que si no juga la seva espectacular progressió corre perill de frenar-se. No obstant això, el que no esperava Fermín ha estat la resposta de Hansi Flick, qui sembla que ja ha trobat el seu substitut.

Fermín López té 4 ofertes, però Hansi Flick no s'altera

Fermín ha deixat de ser indispensable i podria demanar sortir, petició que Laporta estaria disposat a escoltar si algú ofereix 75 milions. Recordem que el seu fitxatge va costar només 300 mil euros i el Barça podria tancar, amb el seu traspàs, una magnífica operació. La seva venda podria representar posar fi als problemes de fair play financer i poder dur a terme altres incorporacions que Hansi Flick considera més necessàries

Per ara, PSG, Arsenal, Manchester United i Borussia Dortmund estarien seguint de prop els moviments de Fermín López. Un escenari que no preocupa a Hansi Flick, qui considera que la seva posició està ben coberta i que, per colmo, s'ha guardat un as sota la màniga.

Hansi Flick troba un '10' millor que Fermín i gratis

Amb Fermín López a la rampa de sortida, Hansi Flick ha decidit començar a comptar cada vegada més amb Toni Fernández. El seu talent va encisar ràpidament a Flick en pretemporada i ja és un habitual en els entrenaments del primer equip. Toni és la nova joia de La Masia i Flick ho sap, així que ja l'ha fet debutar.

Toni Fernández va debutar a la Copa del Rei contra el Barbastre, substituint Pablo Torre. De peu dominant esquerre, juga en la posició d'extrem dret podent caure també a la mitja punta: un '10' en tota regla. La seva intel·ligència al camp i la seva qualitat amb la pilota, li han permès destacar a La Masia, i Hansi Flick el veu com el relleu natural de Fermín López.

La presentació de Toni Fernández en societat davant l'afició culé va tenir lloc en pretemporada a la gira americana. Hansi Flick no va dubtar en portar-lo de gira, i meravellat pel seu talent, el va fer jugar durant la segona part contra el City. Sens dubte, està cridat a marcar una època.