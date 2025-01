Resposta oficial del Barça a l'oferta rebuda per Frenkie de Jong: 'Per...'

El FC Barcelona travessa un gran moment després de la seva contundent victòria per 5-1 davant el Betis. Aquest resultat confirma el bon estat anímic de la plantilla i consolida l'estil de joc de Hansi Flick. A més, la millora en el rendiment esportiu se suma a l'estabilitat financera del club.

Actualment, el FC Barcelona pot operar sota la regla 1:1 de LaLiga, permetent-li fitxar sense necessitat de traspassar. En aquest context, Deco i l'equip de la direcció esportiva treballen intensament en la planificació de futurs mercats. Mentre valoren possibles incorporacions per millorar la plantilla, també analitzen les ofertes rebudes per alguns dels jugadors transferibles.

Un dels noms més destacats en aquesta llista és Frenkie de Jong, el futur del qual podria estar lluny del Camp Nou. El '21' no compta per a Flick i s'ha convertit en un llast per a la directiva, així que tot apunta en la mateixa direcció. I, a més, acaba de rebre una oferta a la qual el club català ja ha respost.

L'AC Milan s'interessa per Frenkie de Jong

El migcampista holandès ha despertat l'interès de l'AC Milan, que estaria disposat a incorporar el jugador per reforçar el seu mig del camp. Segons apunten des de El Nacional, els italians han ofert 35 milions d'euros per fer-se amb els serveis de De Jong, una xifra que no satisfà les expectatives de Deco.

El director esportiu del Barça considera que el valor de mercat de Frenkie de Jong és superior a la proposta de l'AC Milan. Per això, Deco ha fixat el preu de sortida en 45 milions d'euros. La diferència de 10 milions podria complicar les negociacions, encara que l'interès del Milan continua sent fort i no es descarta que els 'rossoneri' millorin la seva oferta.

Deco, ferm en la seva postura

Deco té clar que el Barça no acceptarà rebaixes en el preu d'un jugador tan important com Frenkie de Jong. Encara que el migcampista no ha aconseguit consolidar-se com un titular indiscutible en l'esquema culer, la seva qualitat i experiència el converteixen en un actiu valuós. A més, el FC Barcelona no vol desprendre's d'ell per una xifra que no consideri justa.

Per la seva banda, l'AC Milan confia que les converses puguin desbloquejar-se, encara que el marge per negociar sembla limitat. La postura de Deco reflecteix l'estratègia del Barça de maximitzar el valor dels seus jugadors en el mercat i garantir que qualsevol venda beneficiï el club tant esportivament com econòmicament.

Mentre Hansi Flick gaudeix d'un equip en plena forma, Laporta i Deco treballen per continuar enfortint la plantilla. La possible sortida de Frenkie de Jong podria ser un moviment clau, sempre que l'AC Milan estigui disposat a complir les condicions imposades pel Barça. Les pròximes setmanes seran decisives per definir el seu futur.