Flick, Deco i Laporta al·lucinen, KO al Barça: 'Estic pensant a renovar...'

El FC Barcelona viu dies d'alegria després de la seva contundent victòria sobre el Real Madrid per 2-5 a la final de la Supercopa d'Espanya. Aquest resultat, a més d'un nou títol, ha suposat una gran alegria per a l'afició i la directiva culé: guanyar l'etern rival en una final sempre té un sabor especial. No obstant això, enmig de l'eufòria, la cúpula del FC Barcelona sap que hi ha zones que necessiten ser reforçades.

Els extrems i els laterals són les principals prioritats, però Flick també és conscient que la zona del pivot defensiu necessita estabilitat a llarg termini. Actualment, Casadó és l'amo del centre del camp, però Deco i Laporta ja fa diversos mesos que pentinen el mercat de fitxatges a la recerca de possibles oportunitats.

Marc Casadó, l'aposta de Flick: Deco i Laporta assenyalen a un altre millor

Davant la falta d'un fitxatge durant l'estiu passat per a la posició de pivot, Flick ha apostat per Marc Casadó. El jove del filial ha donat mostres de qualitat i solvència en els minuts que ha tingut, guanyant-se la confiança de l'entrenador. No obstant això, Deco i Laporta saben que l'exigència de la temporada podria requerir una competència més sòlida en aquesta posició.

Bernal, l'altra gran opció que tenia Flick a principi de curs, està lesionat, així que la lectura de Deco i Laporta és molt encertada. President i director esportiu no volen córrer riscos i ja tenien decidit tancar el primer fitxatge del curs al gener per reforçar la medul·lar. S'havia parlat de Zubimendi, de la Real Sociedad, o Éderson, de l'Atalanta, però el favorit de Flick, Deco i Laporta juga a Alemanya.

Flick, Deco i Laporta es queden a quadres després de les últimes novetats

L'escollit per reforçar el lloc que ocupa Marc Casadó era Joshua Kimmich, però l'internacional alemany sembla estar lluny d'arribar al Camp Nou. Segons les seves últimes declaracions, el seu futur seguirà lligat al Bayern München, tancant pràcticament la porta a qualsevol intent del Barça per fitxar-lo.

Kimmich acaba contracte aquest mateix estiu, per la qual cosa el Barça podia fitxar-lo a un preu molt reduït al gener o esperar a l'estiu per signar-lo gratis. No obstant això, les paraules del capità del Bayern tanquen les portes al seu traspàs. "Hi ha moltes bones raons per renovar, he de considerar-les totes i prendre una decisió", va afirmar el migcampista alemany, dissipant els rumors sobre una possible sortida.

Aquestes paraules han suposat un revés per als plans de Flick, Deco i Laporta, qui veien en Joshua Kimmich un jugador capaç de liderar la medul·lar del Barça. Amb la seva renovació pràcticament assegurada, el Barça haurà de centrar els seus esforços en altres noms o seguir apostant per la projecció de Marc Casadó fins que Bernal es recuperi.

Un futur ple de reptes

Deco i Laporta afronten un mercat complex, on les prioritats han d'ajustar-se a les limitacions econòmiques del club. Mentre se celebra la victòria a la Supercopa, la directiva treballa a contrarellotge per reforçar un equip que busca mantenir-se competitiu en totes les competicions.

Encara que Kimmich sembla que no arribarà, el Barça confia en la qualitat del seu filial i en la capacitat de Hansi Flick per treure el millor dels seus jugadors. Les pròximes setmanes seran clau per definir l'estratègia blaugrana al mercat d'hivern.