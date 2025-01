Confirmat, el Barça col·lapsa el mercat de fitxatges, 28M: 'Martín Zubimendi truca...'

El Barça, després de guanyar la Supercopa, continua treballant en el mercat de fitxatges d'hivern, que aquest any s'allargarà fins al dilluns 3 de febrer de 2025. En aquest sentit, el Barça, liderat per Joan Laporta, continua obsessionat amb millorar una plantilla liderada per Hansi Flick que continua necessitant el fitxatge d'un pivot com el menjar. Martín Zubimendi va ser una de les opcions reals del Barça, però el migcampista se n'anirà a l'Arsenal i el Barça confirma que té una alternativa tancada i que és millor.

Malgrat l'excel·lent rendiment de Marc Casadó, el Barça considera que necessita més 'fons d'armari' i que, per tant, toca acudir al mercat de fitxatges d'hivern. Martín Zubimendi, migcampista defensiu de la Real Sociedad, va estar a l'agenda del Barça, però finalment acabarà fitxant per l'Arsenal de Mikel Arteta. El Barça, això sí, no perd el focus i continua qualificant de 'vital' aquest mercat de fitxatges d'hivern: si es tanquen fitxatges es podrà competir per tots els títols oficials.

Martín Zubimendi va arribar a tenir un preacord verbal amb el Barça, però després de la sortida de Xavi Hernández el Barça va desactivar els contactes pel migcampista de la Real Sociedad. Després de l'aturada de Nadal, Hansi Flick ha extret una conclusió molt clara i el Barça ja la sap: serà vital i troncal fitxar un pivot durant aquest mercat. Flick volia observar el progrés de Marc Casadó i de Marc Bernal i considera que seran puntals, però voldria comptar amb una mica més d'experiència i veterania per a un rol secundari.

El Barça diu adeu a Martín Zubimendi, però Joan Laporta tanca un fitxatge encara millor

Martín Zubimendi, igual que Leon Goretzka, van ser opcions per al Barça, però Flick ja sap que Laporta no contempla cap d'aquestes dues opcions per donar descans a Casadó. El que sí que confirma Joan Laporta és que el Barça fitxarà i que es portarà, en aquest cas, un crack molt millor que Martín Zubimendi, encara que de perfil similar. El Barça, com expliquem, diu adeu a un Martín Zubimendi que acabarà la temporada a la Real Sociedad i que fitxarà per l'Arsenal aquest proper estiu que està per venir.

Per tot això, el Barça, comandat per Joan Laporta, ja s'ha posat les piles per tancar un nou fitxatge que podria col·lapsar el mercat de fitxatges d'hivern 2025. I és que el Barça s'ha fixat un objectiu que agradava molt des de fa mesos i que, per a Flick, és millor que Martín Zubimendi. Per a Joan Laporta resulta molt important tancar bé un mercat de fitxatges convuls, per la qual cosa el fitxatge del nou Martín Zubimendi, taxat en 28 milions, ha passat a ser prioritari.

Confirmat, el Barça col·lapsa el mercat de fitxatges, 28M: 'Martín Zubimendi truca...'

Al Barça agradava molt el perfil de Martín Zubimendi, però el seu fitxatge ha quedat totalment descartat, ja que l'espanyol ha arribat a un acord amb l'Arsenal d'Arteta. El Barça no mourà fitxa per intentar convèncer Martín Zubimendi, però sí que acudirà al mercat de fitxatges per tancar una arribada que podria col·lapsar el mercat d'hivern. Joan Laporta ja ho confirma entre els seus afins: "adeu a Zubimendi, fitxem un pivot encara millor".

El Barça creia que no, però finalment ha acabat considerant que sí que farà falta fitxar un migcampista defensiu en aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern. Martín Zubimendi va ser una de les opcions del Barça durant el passat mercat estival, però en aquest tot s'ha refredat i el club ja aposta per una alternativa encara millor.

Aquesta alternativa no és altra que renovar el contracte del jugador format a la Masia del Barça Pau Prim, que està exclòs del filial culer per no voler continuar al club. El Barça optarà per canviar d'estratègia, ja que vol comptar amb Prim a curt i llarg termini: li oferirà un millor contracte amb opcions reals de ser el nou Martín Zubimendi. Prim acaba contracte a finals de temporada i, després de negar-se a renovar, no està disputant minuts amb el Barça Atlètic, filial del Barça que milita a Primera Federació.