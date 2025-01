Es reuneix 3 vegades amb Cesc Fàbregas, però vol fitxar pel Barça: 'Ara o no p...'

Cesc Fàbregas, exfutbolista del Barça i actual entrenador del Como italià, està lluitant per fitxar talent durant aquest mercat de fitxatges, ja que es juga seguir competint a la Serie A. El Como, club recentment ascendit, es troba a la part baixa de la classificació i, per tant, Cesc Fàbregas està treballant per tancar alguns fitxatges que donin forma al bloc. En aquest sentit, Cesc Fàbregas s'ha arribat a reunir 3 vegades amb una jove estrella, però aquesta ha acabat rebutjant les seves propostes, ja que només vol fitxar pel Barça.

El Barça, per la seva banda, ja ha rebut l'última hora per part del jugador en qüestió, que no hauria de trigar a tancar la seva arribada al primer equip de Hansi Flick. Cesc Fàbregas ho ha intentat, però sap que, en aquesta ocasió, es quedarà sense fitxatge estrella: només vol jugar al Barça, el fitxatge està en camí malgrat Fàbregas. Cesc Fàbregas té un estil definit i, com era d'esperar, es fixa en jugadors 'estil Barça', encara que ara la jugada no li ha sortit bé: 3 reunions sense èxit.

El mercat de fitxatges ja ha arrencat i tots els equips busquen estudiar-lo amb la finalitat de reforçar les seves respectives plantilles. En el cas del Como, liderat per Cesc Fàbregas, ha volgut fitxar una jove estrella formada al Barça que, malgrat la insistència italiana, només vol ser culer. El Barça ja ho sap i, per tant, s'ha reunit amb l'entorn del jugador per tancar el fitxatge: Joan Laporta li guanya la batalla al català Cesc Fàbregas.

Cesc Fàbregas està liderant el procés de formació competitiu del Como, equip de la Serie A italiana que va ascendir aquesta passada temporada. No està sent un any senzill per Cesc Fàbregas: el seu Como és setzè a la Lliga amb un balanç de 4 victòries, 7 empats i 9 derrotes en 20 duels disputats. Està clar que el rendiment del bloc de Cesc Fàbregas no està sent destacable i que, per tant, el club busca fitxar en aquest mercat de fitxatges d'hivern de 2025.

Cesc Fàbregas segueix molt la Lliga i, com no, és un gran apassionat del Barça, club en el qual es va formar abans de fer carrera a Anglaterra i tornar a Espanya. Cesc Fàbregas segueix de prop el desenvolupament del bloc de Hansi Flick i de les categories inferiors del Barça, on ha trobat una gran perla per al seu projecte esportiu. Aquesta no és altra que Unai Hernández, jugador del Barça Atlètic, que agrada molt a Cesc Fàbregas i que ja s'hauria reunit fins a 3 vegades amb l'entrenador espanyol.

Cesc Fàbregas ha volgut fitxar Unai Hernández, perla del filial del Barça, en aquest mercat de fitxatges, però no ho ha aconseguit, ja que el català vol seguir sent culer. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', Cesc Fàbregas es va posar en contacte amb els seus agents per conèixer la seva situació, però Unai Hernández "vol acabar la present temporada al Barça Atlètic".

En aquest sentit, Cesc Fàbregas ha quedat una mica tocat, ja que considerava que el prometedor atacant culer acceptaria passar de jugar a Primera Federació a la Serie A italiana. El Barça, per la seva banda, agraeix el compromís d'Unai Hernández, qui té moltes opcions de tenir fitxa del primer conjunt de cara a la pròxima temporada oficial.