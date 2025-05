Última hora, el Barça tanca la venda de Ronald Araújo, 65 M€ per fitxar 3 estrelles

Ronald Araújo i el Barça estan a un sol pas de separar els seus camins de forma definitiva durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. El defensa uruguaià, que ja va acabar molt tocat per la passada eliminació contra el PSG, està enfonsat després de la derrota europea contra l'Inter a Milà i ha decidit sortir. El Barça, per la seva banda, acceptarà i té clara la seva postura: 65M€ per Ronald Araújo, diners que serviran per fitxar 3 estrelles.

El Barça ja va estar a res de vendre Ronald Araújo durant aquest passat mercat de fitxatges d'hivern, però el defensa central uruguaià va acabar renovant el seu contracte. Ara bé, Barça i Ronald Araújo van acordar fixar una clàusula de 65 milions d'euros durant l'estiu, cosa que facilitaria la sortida del defensa. El Barça reconeix que la sortida de Ronald Araújo està ja tancada i que amb aquests diners es fitxarà “a base de bé”: tots els noms, al descobert.

Després de caure eliminat contra l'Inter a la pròrroga, el Barça va entendre que necessita més fons d'armari per competir a la Champions League. És, per tot el mencionat, que el Barça ha decidit vendre Ronald Araújo i, amb els diners de la venda, tancarà 3 nous fitxatges. Hansi Flick és el primer que ho celebra, ja que està molt decebut amb el rendiment i l'actitud de Ronald Araújo.

El Barça activa la sortida de Ronald Araújo: està fora després de l'eliminació contra l'Inter, confirmat

Ronald Araújo no va ser l'únic culpable de la derrota del Barça contra l'Inter a San Siro, però sí que va quedar assenyalat en dos gols clau dels italians. De fet, Ronald Araújo va ser assenyalat pel barcelonisme després del partit, ja que molts culers s'han cansat dels seus descuits i faltes de concentració en els moments més crucials.

Ronald Araújo porta molts mesos incòmode al Barça: Flick planteja una línia defensiva molt avançada i la seva participació ha descendit moltíssim. Ronald Araújo ja va voler marxar del Barça a l'hivern, però ara sí que ha pres la decisió definitiva.

El Barça, segons ha pogut saber ‘e-Notícies’, no està gens satisfet amb el defensa uruguaià, motiu pel qual acceptarà que marxi per 65M€ aquest pròxim estiu.

Última hora, el Barça tanca la venda de Ronald Araújo, 65M€ per fitxar 3 estrelles

L'última hora a Can Barça passa per confirmar la sortida de Ronald Araújo, que farà les maletes durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. El Barça acceptarà la sortida de Ronald Araújo per 65M€, quantitat estipulada en la seva clàusula i que es podria negociar a la baixa. El seu rendiment a la Champions League provocarà que el Barça hagi d'acceptar negociar, probablement per deixar sortir l'uruguaià per uns 55 o 50 milions d'euros.

L'important és que el Barça ja té 3 estrelles tancades, que arribaran gràcies a la venda de Ronald Araújo. La feina de Deco serà vital, però el director esportiu portuguès té molt avançades 3 operacions. Evidentment serà important vendre Ronald Araújo, ja que els diners del seu traspàs seran usats per renovar la plantilla amb 3 cracks.

Amb la venda de Ronald Araújo el Barça espera tancar els fitxatges de Joan García, porter de l'Espanyol, de Marc Pubill, lateral de l'Almeria, i d'Ademola Lookman. Aquest últim és petició expressa de Hansi Flick, que segueix insistint en reforçar els extrems. Totes 3 figures arribaran al Barça amb la venda de Ronald Araújo: està confirmat al 100%.