El Barça ja sap que Trent Alexander-Arnold jugarà al Real Madrid, però Joan Laporta prepara una bomba espectacular per contrarestar el fitxatge blanc. El mercat de fitxatges no està obert, però el Barça ja ha tancat l'arribada d'un nou lateral que serà molt important per a Hansi Flick: tot confirmat.

Trent Alexander-Arnold, lateral dret del Liverpool, està a un pas de convertir-se en nou jugador del Real Madrid, però el Barça de Joan Laporta encara no ha dit l'última paraula. Si bé és cert que Trent Alexander-Arnold és un dels millors laterals del món, el Barça confia en les seves opcions i insisteix a assegurar que té altres alternatives fins i tot millors. En aquest cas, el Barça, liderat per Joan Laporta, ha activat una palanca d'urgència per fitxar durant aquest mateix mercat de fitxatges d'estiu: ve un lateral millor que Alexander-Arnold.

Trent Alexander-Arnold s'ha acomiadat del Liverpool aquest mateix dilluns i el seu següent equip serà el Madrid, que l'incorporarà totalment gratis. El Barça va arribar a preguntar per Trent Alexander-Arnold, però el cert és que el jugador sap que tindria per davant a Jules Koundé, titular indiscutible. Al Madrid, en canvi, Trent Alexander-Arnold serà habitual, motiu pel qual el lateral anglès acceptarà la proposta de Florentino Pérez.

Oficial, el Barça ja té nou lateral titular: 'Molt millor que Alexander-Arnold'

Trent Alexander-Arnold agradava molt al Barça, però l'anglès, que acaba contracte amb el Liverpool al juny de 2025, ho té tot empaquetat per convertir-se en nova figura del Real Madrid. De fet, el club blanc apura les seves opcions per tancar l'arribada de Trent Alexander-Arnold aquest mateix estiu, ja que té baixes i l'anglès podria jugar el Mundial de Clubs.

El Barça, per la seva banda, afronta el mercat de fitxatges amb molt optimisme: es fitxarà un lateral polivalent que serà millor que Trent Alexander-Arnold, tot ja confirmat.

El Barça no esperava arribar amb emergències al tram final de la temporada, però el que és evident és que l'equip de Flick ha baixat el rendiment i necessita fitxatges. Amb tot això, el Barça ja prepara el fitxatge d'un nou lateral cridat a ser millor que Trent Alexander-Arnold i que dirà adeu al Chelsea anglès d'Enzo Maresca.

El Barça necessita reforçar diverses posicions, però considera que el primordial passa per fitxar un lateral polivalent: dirà adeu al Chelsea per fitxar pel Barça, nova palanca de Laporta.

Trent Alexander-Arnold no és l'escollit, Joan Laporta tanca l'arribada d'un lateral encara millor

Laporta admet el que ja se sospitava: el Barça anirà al mercat de fitxatges amb urgència per incorporar un lateral versàtil. Busquen un perfil semblant al de Trent Alexander-Arnold i han identificat un jugador destacat i polivalent al Chelsea. Encara que Alexander-Arnold no serà l'escollit, Laporta utilitzarà una de les seves conegudes "palancas" per tancar el fitxatge, afirmant que "podria superar a Alexander-Arnold".

Qui abandonarà el Chelsea per unir-se al Barça? Es tracta de Reece James, lateral dret del Chelsea, que estaria disposat a sumar-se al projecte de Hansi Flick al Barça. Amb contracte vigent i un valor de mercat de més de 30 milions d'euros, el Barça podria incloure algun jugador culer en l'operació per rebaixar el traspàs.

James ja va ser vinculat al Barça anteriorment i ara Laporta busca assegurar-lo amb urgència, veient-lo com una alternativa capaç d'eclipsar a Alexander-Arnold, qui s'espera que fitxi pel Madrid.