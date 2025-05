El Barça cau davant l'Inter de Milà per culpa de l'ovella negra de Flick: 'Ha estat...'

La Champions League és la millor competició de clubs d'Europa per un motiu i aquesta nit s'ha demostrat. Barça i Inter de Milà han protagonitzat un partit de molt alt vol, amb alternances en el marcador, amb remuntada culé i amb un final de pel·lícula amb pròrroga inclosa. Finalment, els d'Inzaghi s'han emportat la victòria i han aconseguit el bitllet per a la gran final després de superar els de Flick per 4 a 3.

Inter de Milà i FC Barcelona protagonitzen una gran nit de Champions League

La primera meitat ha estat nefasta per als interessos del FC Barcelona. Els italians han aprofitat la seva força física i el factor camp per començar millor que els catalans i posar-se per davant. Al descans, l'electrònic de l'Estadi Giuseppe Meazza reflectia un 2 a 0 favorable a l'Inter de Milà, cosa que feia témer el pitjor de cara a la segona meitat.

Tanmateix, els segons 45 minuts han estat tot el contrari al que s'ha vist a la primera part. El FC Barcelona ha mostrat la seva millor versió, i Eric García primer, i Dani Olmo després, han aconseguit posar les taules. Ja cap al final, amb el partit empatat, Raphinha ha avançat els de Flick quan semblava que ja no quedava temps, però Acerbi ha aconseguit l'empat al 95.

Ja a la pròrroga, ambdós equips han demostrat estar al límit físicament. Els detalls han marcat la diferència i una jugada, a priori sense perill, ha acabat en el definitiu gol de Frattesi. Una acció que portarà cua a la Ciutat Comtal.

El gran assenyalat

Ningú pot negar que l'Inter-Barça ha estat, sens dubte, la millor eliminatòria de totes les que hem vist en aquesta edició de la Champions League. En total, tretze gols en dos partits que han fet les delícies dels aficionats. Encara que també ha servit perquè Flick prengui decisions de cara al futur.

En concret, tal com ha explicat Álvaro Benito durant la retransmissió per a Movistar, l'últim gol de l'Inter de Milà té un clar culpable. I és que Ronald Araújo, en un error de conceptes defensius molt evident, ha permès a Thuram percutir per la banda per posar una passada enrere que ha acabat sent letal. A més, Araújo també havia pogut fer més en el 3 a 3.

Ronald Araújo ha entrat al partit a la segona meitat en lloc d'Iñigo Martínez i no ha estat a l'altura. Ara només queda veure què passarà amb ell a l'estiu, però tot apunta a una sortida. La seva actuació aquesta nit, sumada a la seva assequible clàusula de 65 milions així ho fan pensar.