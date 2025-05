La FIFA no vol el Barça a la final, Gianni Infantino ho confirma: 'Tots saben...'

Aquesta nit es disputa el partit de tornada de les semifinals de la UEFA Champions League entre Inter de Milà i Barça. Després d'un duel extremadament igualat a l'anada, l'enfrontament d'avui cobra una importància total. El que aconsegueixi la victòria es guanyarà el primer bitllet per a la final que es disputarà el 31 de maig a Munic, un esdeveniment que promet ser històric.

Tant Barça com Inter de Milà desitgen formar part d'aquesta final a tota costa. L'oportunitat de competir pel màxim títol de clubs a Europa és el somni de tots dos, i avui, més que mai, hauran de donar el millor de si mateixos. No obstant això, hi ha factors externs que podrien influir en el desenvolupament d'aquest enfrontament decisiu.

Els interessos ocults de la FIFA

En les últimes hores, tothom ha estat parlant sobre unes declaracions molt polèmiques de Gianni Infantino, president de la FIFA. Quan va ser preguntat sobre el futur campió de la UEFA Champions League, Infantino no va dubtar a afirmar: "El campió de la Champions? Tothom sap que sóc seguidor de l'Inter". Aquesta afirmació ha causat enrenou a nivell mundial, i no és per menys.

Infantino, qui té influència en el món del futbol, va fer aquestes declaracions a poques hores del partit de tornada entre el Barça i l'Inter. La FIFA, que organitza el Mundial de Clubs, prefereix que els finalistes de la Champions siguin l'Inter i el PSG, ja que tots dos estaran presents en la nova competició. En canvi, el Barça i l'Arsenal, que no van aconseguir classificar per a aquest nou torneig, no generen la mateixa il·lusió per a la FIFA.

El que Gianni Infantino realment busca amb les seves declaracions és assegurar-se que els equips que juguin la final de la Champions també siguin els que disputin el Mundial de Clubs. Per a ell, això li atorgaria encara més prestigi al torneig internacional. La presència de noms com l'Inter i el PSG en aquest certamen elevaria el seu estatus global, la qual cosa explicaria els seus comentaris desafortunats a pocs dies d'un partit tan transcendental.

Ara bé, malgrat el que ha dit Gianni Infantino, el Barça no es deixarà intimidar. Els de Flick entenen que per a la FIFA seria més positiu que l'Inter de Milà arribés a la final de la UEFA Champions League, però saben que depenen d'ells. Si aquesta nit realitzen un bon partit, res ni ningú podrà impedir que estiguin el pròxim 31 de maig a Munic per jugar la final.