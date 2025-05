Ja no hi ha dubtes, Pau Cubarsí necessita un fitxatge així: el Barça pagarà 60 milions

La plantilla del Barça ha mostrat un rendiment notable en la temporada 2024/25, destacant joves talents com Lamine Yamal i Pau Cubarsí. A més de la consolidació de Pedri com un dels millors migcampistes del món. Tanmateix, per competir al màxim nivell en totes les competicions, l'equip necessita reforçar certes posicions clau.

Un dels punts més crítics és la zona central de la defensa culé, on Pau Cubarsí ha emergit com el líder de la defensa per a molts anys. Malgrat la seva joventut, ha demostrat maduresa i contundència a parts iguals, però és evident que no pot fer-ho tot sol. Necessita un company de màxim nivell per afrontar els desafiaments més exigents.

El Barça necessita fitxar un altre central

Durant gran part de la temporada, Pau Cubarsí ha estat acompanyat per Íñigo Martínez, qui ja té 33 anys i molts problemes a nivell físic per mantenir la regularitat desitjada. Mentre que, d'altra banda, Ronald Araújo, Eric García i Christensen no ofereixen el nivell necessari per ser titulars al Barça. Davant aquesta situació, la direcció esportiva considera prioritari fitxar un central de garanties.

La derrota davant l'Inter de Milà a la Champions League va evidenciar les mancances defensives de l'equip. Ni un defensor de la categoria de Pau Cubarsí va poder evitar la golejada dels italians. Així que, per evitar repetir errors, Flick sap que és fonamental comptar amb una parella sòlida a nivell defensiu, i per això el Barça fitxarà un altre central per 60 milions.

El Barça troba el candidat ideal per acompanyar Pau Cubarsí

Dean Huijsen, defensor del Bournemouth, ha estat una de les revelacions de la Premier League aquesta temporada. Amb només 20 anys, ha destacat per la seva solidesa defensiva i capacitat golejadora, anotant tres gols en 29 partits. La seva clàusula de rescissió és de 60 milions d'euros, una xifra que diversos clubs estan disposats a pagar.

Equips com Chelsea, Liverpool i Real Madrid han mostrat interès en el jugador. Tanmateix, el Barça podria avançar-se. Flick considera que Huijsen seria el complement ideal per a Pau Cubarsí i ja ha demanat el seu fitxatge.

Una dupla amb projecció de futur

La combinació de Pau Cubarsí i Dean Huijsen al centre de la defensa oferiria al Barça una parella jove, talentosa i amb molta projecció a llarg termini. Tots dos comparteixen característiques com l'anticipació, el bon posicionament i la capacitat per iniciar jugades des del darrere. A més, Huijsen ha demostrat la seva enorme versatilitat en jugar com a central esquerre, malgrat ser dretà, cosa que facilitaria la seva adaptació al complex esquema tàctic del Barça.

Deco té la responsabilitat de reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. La incorporació de Huijsen no només enfortiria la defensa, sinó que també enviaria un missatge clar sobre l'aposta del club pels joves talents amb gran projecció. Pau Cubarsí l'espera amb els braços oberts.