Deco es reuneix amb Raphinha després de l'eliminació de Champions: 'Anem a f...'

La temporada 2024/25 ha estat històrica per a Raphinha. Amb 32 gols i 25 assistències en 53 partits, s'ha consolidat com un dels jugadors més destacats del Barça i un dels principals candidats a la Pilota d'Or. El seu rendiment ha estat clau per a l'èxit del grup, que ha conquerit la Supercopa i la Copa del Rei, a més de liderar LaLiga.

Des de la seva arribada al Barça, Raphinha ha experimentat una evolució significativa. Sota la direcció de Hansi Flick ha trobat la seva millor versió, destacant a la Champions League amb 13 gols i 9 assistències en 14 partits. La seva capacitat per desequilibrar, la seva visió de joc i el seu lideratge al camp l'han convertit en una peça fonamental per al vestidor culé.

Desvelen el motiu de la reunió entre Deco i Raphinha

Davant l'interès de clubs d'Aràbia Saudita i la possible arribada de Nico Williams al Barça, Deco ha decidit reunir-se amb Raphinha i el seu agent per tractar el seu futur. L'objectiu principal de la reunió va ser iniciar les converses per a una possible renovació de contracte. Encara que encara no s'ha assolit un acord definitiu, ambdues parts han mostrat disposició per avançar en les negociacions.

Raphinha ha deixat clar que el seu desig és continuar al Barça i Deco ho sap. Està feliç a la Ciutat Comtal i valora el creixement que ha experimentat al club, d'aquí el seu desig és seguir contribuint a l'èxit del FC Barcelona. És per això que l'‘11’ signarà la renovació passi el que passi.

Deco acalla els rumors sobre Raphinha

Malgrat les informacions que circulaven aquests dies, Deco té clar que Raphinha és un actiu molt valuós per al club català, i per això està treballant en la seva renovació. Dins del camp està rendint a les mil meravelles, però a més, fora del mateix s'ha convertit en el gran líder del vestidor. Està sempre pendent dels més joves per compartir la seva experiència, però també per xerrar sobre qualsevol tema.

Així, la reunió entre Deco i Raphinha marca l'inici d'un procés que podria culminar en la renovació de l'‘11’ culé. El seu rendiment excepcional i el seu compromís amb el club fan que la seva continuïtat sigui una prioritat per a la direcció esportiva. Els pròxims mesos seran decisius per definir el futur d'un dels jugadors més destacats del Barça en l'actualitat, però tot fa pensar que renovarà sense massa problemes.