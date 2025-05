Ja és oficial, Ronald Araújo és fora del Barça: 'Hansi Flick aposta per...'

La temporada de Ronald Araújo ha estat, sens dubte, la més complicada de la seva carrera. L'uruguaià, que el curs passat era intocable per al Barça, s'havia consolidat com el líder de la defensa culer i una peça fonamental per al futur del club. No obstant això, una inoportuna lesió a l'estiu i l'arribada de Hansi Flick a la banqueta culer han canviat completament la seva situació a l'equip.

Ronald Araújo, que es perfilava com el defensor cridat a ser la pedra angular del FC Barcelona en els pròxims anys, ha vist com el seu protagonisme s'ha reduït dràsticament. Des de l'arribada de Hansi Flick, el central uruguaià ha perdut el seu lloc a l'onze titular en favor d'Iñigo Martínez, qui ha estat preferit pel tècnic alemany. Aquesta situació va estar a punt de provocar la seva sortida al mercat d'hivern, quan, segons diverses fonts, Araújo va arribar a un acord amb la Juventus.

Ronald Araújo renova, però Hansi Flick té altres prioritats

Finalment, després d'una reunió clau amb Deco i Hansi Flick, Ronald Araújo va decidir quedar-se al club. L'uruguaià va renovar el seu contracte fins al 2031, un acord que també va incloure una clàusula de rescissió ajustada a 65 milions d'euros. Ara bé, malgrat aquest compromís a llarg termini, la situació d'Araújo no ha canviat massa i continua sense ser protagonista en els plans de Flick.

Encara que en alguns partits ha pogut disputar minuts, és evident que Ronald Araújo no és el central més important en la ment del tècnic alemany. Aquest gir dels esdeveniments ha generat incertesa sobre el seu futur, i la realitat és que la seva sortida del Barça podria ser qüestió de temps. I més després de l'última decisió de Hansi Flick.

El botxí de Ronald Araújo

La situació de Ronald Araújo s'ha tornat encara més complicada després de la irrupció d'Andreas Christensen. El danès, que va començar la temporada lesionat, ha començat a guanyar-se la confiança de Hansi Flick a poc a poc. Sempre que juga demostra ser un central sòlid, capaç de defensar situacions de perill, però també deixa clar que li agrada sortir amb la pilota jugada des del darrere.

De fet, sembla que Hansi Flick ja ha col·locat Andreas Christensen per davant de Ronald Araújo en el seu ordre de prioritats. Un escenari que podria resoldre's d'un cop de ploma amb la venda d'un dels dos defenses. I, en cas de necessitat, sembla que serà l'uruguaià qui haurà de fer les maletes, ja que Flick considera que Christensen encaixa millor en el que necessita el FC Barcelona.