Sorpresa, Marc Casadó ja té data per marxar del Barça: 'La decisió és de...'
L'elevada competència a la medul·la suposa un gran hàndicap per a l'evolució del de Sant Pere de Vilamajor
El futbol té la capacitat de ser un esport 'meritocràtic', però, alhora, també disposa del poder de la imprevisibilitat. Res es pot donar per segur en aquest món meravellós, ja que el que un dia és X un altre dia pot ser H. El transcurs de les temporades no és en absolut un procés lineal i, quan menys ho esperem, la trama fa un tomb rotund i la realitat canvia totalment de color
Una cosa així ha passat amb Marc Casadó. De sobte, es va veure formant part del primer equip del Barça després d’haver fet una pretemporada exquisida després de l’arribada de Hansi Flick. Amb Xavi gairebé no havia tingut oportunitats de demostrar la seva vàlua al primer equip i, de fet, el seu futur semblava lluny de la bombolla culer
No obstant això, el curs passat, ja amb l’alemany al capdavant i gràcies a una sèrie d’esdeveniments, es va assentar a l’onze inicial. Flick va descobrir en Marc Casadó un migcampista molt valuós, especialment en les tasques de contenció, i no li va tremolar el pols per alinear aquest jove inexpert en els seus esquemes. El noi va complir, llevat d’algun error puntual fruit de la manca de rodatge a l’elit, i ja semblava innegociable que seria el '5' titular del Barça durant molt de temps
Però en ple mes de gener, de manera totalment inesperada, va arribar el plot twist. Hansi Flick va decidir donar una nova oportunitat a Frenkie de Jong, deixant Marc Casadó a la banqueta, i l’aposta li va sortir tan bé que ja no la va tornar a canviar. Amb tot, Marc Casadó va passar de nou a un segon pla i des del febrer només va jugar dos partits com a titular; dels últims nou de la temporada, en cinc no va disputar ni un sol minut
Marc Casadó i la seva nova realitat
I aquesta temporada tot apunta que Flick farà servir una línia continuista. És a dir, amb Frenkie de Jong i amb Pedri inamovibles de l’onze i amb Marc Casadó com a tercer en discòrdia. De fet, la recuperació de Bernal, una altra de les perles que va encisar Flick a començaments del curs passat, podria desplaçar encara més Casadó
Per més inri, Gavi, un dels ulls de la cara tant de Flick com de l’afició del Barça, també pot ocupar alguna de les dues posicions del pivot. I altres jugadors com Eric García o Christensen han demostrat la polivalència suficient per també rendir a la zona baixa de la medul·lar. Amb tot, doncs, no sembla que Marc Casadó pugui presumir de disposar de l’etiqueta d’'imprescindible' al Barça
En aquest ordre d’idees, El Nacional ha informat que, si en aquests primers mesos de competició el seu rol continua sent tan secundari, al gener es plantejarà sortir
Sap que té molt potencial per triomfar a l’elit del futbol i sembla que al Barça, per molt culer que sigui, no tindrà l’oportunitat de demostrar-ho. Pretendents no li faltaran; ja hem anat veient al llarg de l’estiu com equips com el Manchester United estaven disposats a posar molts diners per ell
A més, no és gens descartable que el Barça torni a haver de lidiar amb la problemàtica de les inscripcions i requereixi grans vendes. Ho vam veure el curs passat amb Dani Olmo i amb Pau Víctor
