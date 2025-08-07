Gran notícia! El de Frenkie de Jong serà oficial molt aviat: l’afició no s’ho pot creure
Un altre estiu més, el nom de Frenkie de Jong adquireix cert protagonisme en la rumorologia culer
Molt petit se li queda l'Oscar a qui hagi escrit el guió de les aventures de Frenkie de Jong al Barça. Aquesta saga imprevisible és una mena de thriller psicològic que no té res a envejar a Shutter Island. El Leonardo Di Caprio culer, Frenkie de Jong, protagonitza ruptures disruptives de la trama de manera constant i és impossible vaticinar com seguirà transcorrent la història.
És, sens dubte, un dels jugadors més criticats de l'última dècada a tot l'entorn culer. 86 'quilos' es van gastar en Frenkie de Jong el 2019, però durant les primeres temporades pocs vam entendre tal desemborsament. El seu nivell era més aviat fluix i no convencia absolutament ningú, i el pitjor és que tampoc hi havia manera de treure'l del Barça.
Els anys seguien passant i el guió es mantenia lineal, sense gaires ensurts; i de sobte, plot twist. Quan ja tothom havia llençat la tovallola, la millor versió de Frenkie de Jong ha aparegut. Va arribar Hansi Flick i va voler donar-li una oportunitat, convençut que podria treure-li de nou i de manera definitiva el seu millor nivell.
I al principi semblava no aconseguir-ho, ja que era Marc Casadó qui ocupava el lloc que havia d'ocupar Frenkie de Jong a l'onze. Tanmateix, de sobte, com si Flick ho hagués demanat als Reis Mags, al gener va tornar a aparèixer aquell De Jong que va meravellar a l'Ajax. I, des de llavors, inamovible dels esquemes.
És evident que després de tants anys d'anades i vingudes, Frenkie de Jong ha assolit aquella maduresa futbolística que tant se li exigia. I ara ja no és només una de les pedres angulars dels dibuixos d'Hansi, sinó que, segons El Desmarque, els jugadors del Barça el volen com a primer capità.
Les eleccions a la capitania: Frenkie de Jong, el favorit
Ja va transcendir fa uns dies que, com va passar l'any passat, serien els jugadors qui escollirien, a través d'unes votacions internes, qui seran els quatre o cinc capitans aquest curs. És evident que, després del culebrot que està protagonitzant i amb el seu futur a l'aire, Ter Stegen deixarà de ser el portador oficial del braçalet.
La 2024/25, Frenkie de Jong va ser escollit com a tercer capità. Això en la teoria, però a la pràctica, amb Ter Stegen i Ronald Araújo sense entrar als plans habituals de Flick, va ser el neerlandès qui va assumir aquest paper important. I el quart era Raphinha.
Segons la font esmentada, doncs, tot apunta que serà Frenkie de Jong qui disposarà de la responsabilitat màxima de la capitania aquest curs. Qui ho hauria dit fa un parell d'estius, quan el respectable culer no podia evitar fer ganyotes de desafecció en sentir el seu nom. A més, tot apunta que Gavi o Iñigo Martínez s'afegiran a l'elenc de capitans, amb Pedri i Raphinha també entre els candidats.
