Oficial, Marc Casadó ja ha avisat el Barça després dels rumors: 'Jugaré a...'

En els últims dies, l'actualitat del FC Barcelona ve marcada pel possible traspàs de Marc Casadó.

El jugador format a la pedrera ha estat un dels noms propis de la temporada passada després de guanyar-se la confiança de Hansi Flick quan ningú no ho esperava. El tècnic alemany li va donar l'oportunitat en un moment clau i Marc Casadó va respondre a la perfecció, amb personalitat, solidesa defensiva i lideratge a la medul·lar. Tant és així que va arribar a treure-li el lloc de titular a Frenkie de Jong.

Tanmateix, el seu ascens es va frenar de cop. En el tram final, una inoportuna lesió el va deixar fora dels partits més decisius. Una situació que, sumada a la competència i a la necessitat del club de vendre, col·loquen Marc Casadó a l'aparador.

Tot canvia per a Marc Casadó

Marc Casadó ha demostrat durant la pretemporada de l'equip per Àsia totes les seves virtuts, però el seu futur al Barça no està assegurat. Frenkie de Jong ha elevat el seu nivell i torna a ser indiscutible. A més, des de la pedrera asoma amb força Bernal, l'aposta preferida de Flick per a la posició de pivot.

Aquest nou panorama ha relegat Marc Casadó a un segon pla. I, en un context en què el Barça necessita fer caixa, el seu nom ha passat a ser un dels més destacats. El club català valora el seu traspàs en uns 30 milions d'euros.

La venda de Marc Casadó permetria alliberar espai a la plantilla i marge salarial. Als despatxos del Camp Nou consideren que la seva sortida seria estratègica. Ara bé, Casadó té l'última paraula i ja ha pres una decisió.

Marc Casadó ho té clar: NO es rendeix

Marc Casadó ha estat molt clar en les seves intencions: No pensa sortir del FC Barcelona. Té contracte en vigor i el seu objectiu és lluitar per un lloc a l'equip. Està convençut que pot guanyar-se la confiança de Flick una vegada més.

En les pròximes setmanes, el tècnic alemany té previst reunir-se amb ell. Serà una trobada clau per definir el seu futur immediat. De moment, Marc Casadó manté la seva postura ferma: vol triomfar al Barça.

La situació no és senzilla. Des del club busquen fer una gran venda, i Marc Casadó és una de les opcions més atractives del mercat. Tanmateix, si el jugador no accepta la seva sortida, no hi haurà operació possible.

Així, llevat de sorpresa majúscula, Marc Casadó continuarà vestint la samarreta del Barça la pròxima temporada. El jove migcampista confia en les seves possibilitats i no vol renunciar al seu somni.

En aquest sentit, Hansi Flick haurà de gestionar un trencaclosques al centre del camp. Amb Frenkie de Jong, Bernal i Marc Casadó, la competència serà màxima. El transcurs de la temporada marcarà el futur d'una posició clau.