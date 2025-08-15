Mitja Lliga es baralla per un descartat del Barça de Hansi Flick: 'Val uns 45 milions'
Més de 7 equips de la Lliga s'han interessat per un dels cracs descartats pel Barça de Hansi Flick
La Lliga arrenca aquest divendres, però el mercat de fitxatges continua obert fins a finals d'agost, per la qual cosa el Barça i la resta d'equips segueixen treballant en les seves plantilles. El Barça no espera cap fitxatge més, però sí que podria estar obligat a vendre amb l'objectiu de poder inscriure, ja que, de moment, només Joan García serà a Mallorca. Les inscripcions de Marcus Rashford o Gerard Martín hauran d'esperar, però el Barça podria activar una venda valorada en 45 milions d'euros per poder tancar el capítol de manera definitiva
En aquest sentit, mitja Lliga es baralla per un descart de Hansi Flick, que no compta amb una jove perla amb molta competència a la seva posició al terreny de joc. Tot i que és un descart del Barça, mitja Lliga es baralla per les 'sobres' d'un Hansi Flick que vol elevar la competència en una temporada decisiva a Barcelona
El mercat de fitxatges continua obert i tot pot passar, però fonts del Barça asseguren que la sortida d'aquest descart de Hansi Flick és a prop, sobretot perquè és necessari. El Barça necessita inscriure i podria tancar alguna venda d'última hora amb l'objectiu d'aconseguir una mica de 'fair play', encara que fonts de l'entitat catalana no ho tenen clar. Hansi Flick, per la seva banda, ha autoritzat el Barça: no compta amb aquesta jove estrella que agrada a més de 7 equips de la Lliga, que arrenca aquest 15 d'agost
El Barça dona gairebé per tancada la plantilla a nivell d'arribades, però Hansi Flick ja sap que és molt probable que el club hagi de vendre per poder inscriure. Joan García, porter titular del Barça, i Marcus Rashford són les prioritats, però Hansi Flick sap que el Barça podria haver de desfer-se d'un descart per poder registrar l'anglès. De fet, és poc probable que això passi abans de dissabte, per la qual cosa la participació de Rashford davant el Mallorca és en dubte, almenys a aquesta hora de divendres
Igual que fa el Barça, molts altres equips de la Lliga estan treballant per poder confeccionar les seves plantilles. És evident que les regles de Javier Tebas, president de la Lliga, ho compliquen tot una mica, però fins a 7 equips volen el descart del Barça valorat en 45 milions. Aquest és Dani Rodríguez, extrem que va debutar a la Lliga contra el Valladolid la temporada passada i que està representat per Pini Zahavi, agent israelià que també representa Flick
Flick el descarta, però hi ha molt interès per ell a la Lliga: "7 equips ja han preguntat..."
Dani Rodríguez és un dels grans talents de La Masia, però la seva posició està plena de competència i, per tant, la seva sortida és molt probable en aquest final de mercat. El Barça i Flick voldrien que es quedés al filial, però l'equip de Belletti jugarà 2RFEF i és una categoria poc competitiva i poc atractiva per a un Rodríguez que destaca
Fins a 7 equips de la Lliga han preguntat pel futur de Dani Rodríguez, que podria arribar a valer uns 45 milions d'euros en un futur no gaire llunyà. Entre els que més estan insistint hi ha el Valencia CF, que està culminant un gran mercat de fitxatges i que vol Dani Rodríguez cedit amb una opció de compra obligatòria
