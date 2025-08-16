Sorpresa, Marc Casadó ya tiene fecha para irse del Barça: 'La decisión es de...'

El fútbol tiene la capacidad de ser un deporte 'meritocrático', pero, a la vez, también dispone del poder de la imprevisibilidad. Nada puede darse por seguro en este maravilloso mundo, pues lo que un día es X otro día puede ser H. El transcurrir de las temporadas no es en absoluto un proceso lineal y, cuando menos lo esperamos, la trama da un vuelco rotundo y la realidad cambia totalmente de color.

Algo así ha ocurrido con Marc Casadó. De repente, se vio formando parte del primer equipo del Barça después de haber realizado una pretemporada exquisita tras la llegada de Hansi Flick. Con Xavi apenas había tenido oportunidades de demostrar su valía en el primer equipo y, de hecho, su futuro se antojaba lejos de la burbuja culé.

No obstante, el pasado curso, ya con el alemán a los mandos y gracias a una serie de acontecimientos, se asentó en el once inicial. Flick descubrió en Marc Casadó un centrocampista muy valioso, especialmente en las tareas de contención, y no le tembló el pulso para alinear a este joven inexperto en sus esquemas. El chico cumplió, salvo algún error puntual fruto de la falta de rodaje en la élite, y ya parecía innegociable que iba a ser el '5' titular del Barça durante mucho tiempo.

Pero en pleno mes de enero, de forma totalmente inesperada, llegó el plot twist. Hansi Flick decidió darle una nueva oportunidad a Frenkie de Jong, dejando a Marc Casadó en la banca, y la apuesta le salió tan bien que ya no volvió a cambiarla. Con todo, Marc Casadó pasó de nuevo a un segundo plano y desde febrero sólo jugó dos partidos como titular; de los últimos nueve de la temporada, en cinco no disputó ni un solo minuto.

Marc Casadó y su nueva realidad

Y esta temporada todo apunta a que Flick empleará una línea continuista. Es decir, con Frenkie de Jong y con Pedri inamovibles del once y con Marc Casadó como tercero en discordia. De hecho, la recuperación de Bernal, otra de las perlas que encandiló a Flick a comienzos del pasado curso, podría desplazar todavía más a Casadó.

Para más inri, Gavi, uno de los ojitos derechos tanto de Flick como de la afición del Barça, también puede abarcar alguna de las dos posiciones del pivote. Y otros jugadores como Eric García o Christensen han demostrado la polivalencia suficiente como para también rendir en la zona baja de la medular. Con todo, pues, no parece que Marc Casadó pueda presumir de disponer de la etiqueta de 'imprescindible' en el Barça.

En este orden de ideas, El Nacional ha informado que, si en estos primeros meses de competición su rol sigue siendo tan secundario, en enero se planteará salir.

Sabe que tiene mucho potencial para triunfar en la élite del fútbol y parece que en el Barça, por muy culé que sea, no va a tener la oportunidad de demostrarlo. Novias no le faltarán; ya hemos ido viendo a lo largo del verano cómo equipos como el Manchester United estaban dispuestos a poner mucha pasta por él.

Además, no es nada descartable que el Barça vuelva a tener que lidiar con la problemática de las inscripciones y requiera de grandes ventas. Lo vimos el curso pasado con Dani Olmo y con Pau Víctor.