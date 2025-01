Sorpresa amb Dani Olmo! La notícia d'última hora arriba al Barça, Laporta reacciona

Dies festius a la Ciutat Comtal, però l'activitat al Barça no cessa, ja que l'equip ja viatja a Aràbia per disputar la Supercopa i Dani Olmo no està inscrit. Joan Laporta continua sent optimista amb la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor a LaLiga EA Sports, però la veritat és que continua sense estar confirmada i hi ha nervis. Malgrat aquesta ansietat totalment justificada, el Barça ja ha rebut una gran sorpresa, ja que hi ha una notícia de darrera hora que provocarà que tot faci un gir radical.

El Barça no va arribar a temps durant el passat 31 de desembre de 2024 i, per consegüent, Dani Olmo i Pau Víctor no van ser inscrits a LaLiga de Javier Tebas. El Barça es va acollir a que "va presentar els documents necessaris per tornar a l'1:1 a temps", però la patronal de clubs no ho va veure així i, per tant, va denegar la inscripció. Ara tot podria fer un gir totalment radical i inesperat, ja que Laporta ha reaccionat i prepara un cop bestial: Dani Olmo i Pau Víctor podrien disputar la final de la Supercopa!

El Barça no va arribar a temps i no va poder inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor a LaLiga EA Sports abans de les 24 hores del 31 de desembre de 2024. Les conseqüències del desastre a Can Barça són evidents: ni Dani Olmo ni Pau Víctor podran jugar en aquest segon tram de temporada oficial, per la qual cosa ambdós quedarien lliures. El Barça va rebre la negativa de LaLiga, però Laporta confirma que està treballant, conjuntament amb la RFEF, per poder acollir-se a una cautelaríssima que hauria de concedir el Consell Superior d'Esports.

Hi ha última hora al Barça: Laporta rep la notícia que dona aire a Dani Olmo i Pau Víctor, més novetats aviat

LaLiga EA Sports ha evidenciat que no pensa recular i que, per consegüent, no inscriurà a Dani Olmo i Pau Víctor de cara a aquest segon tram de temporada oficial. Ara bé, el Barça sap que LaLiga EA Sports rectificarà sempre que així ho determini un jutge, cosa que sembla probable que succeeixi, segons ha pogut saber 'e-Notícies'. I és que, en aquestes darreres hores, el Barça ha rebut una notícia de darrera hora que ha generat sorpresa: no es descarta que Dani Olmo i Pau Víctor siguin inscrits.

El Barça començava a ser molt negatiu a l'hora de valorar la situació de Dani Olmo i Pau Víctor, però tot ha fet un gir de 180º aquest mateix dilluns. Quan el Barça estava fent les maletes per volar a Aràbia, on aquest pròxim dia 8 disputarà les semifinals de la Supercopa d'Espanya, ha rebut notícies més que positives. I és que la RFEF, que dona suport a la situació del Barça de portes endins, està disposada a fer un escrit que serviria de suport per al Barça davant el CSD.

Sorpresa amb Dani Olmo! La notícia d'última hora arriba al Barça, Laporta reacciona

Les notícies de darrera hora al Barça no cessen i menys quan la situació de Dani Olmo i Pau Víctor continua sent incerta a 48 hores de jugar a Aràbia. El positiu és que el Barça, liderat per Laporta, ja hauria rebut l''OK' de la RFEF, que està disposada a donar suport públicament al Barça perquè pugui inscriure a LaLiga. Perquè això succeeixi, cal destacar que el Barça hauria de rebre la cautelaríssima per part del CSD, que entén que la norma a la qual s'acull el Barça té sentit.

L'únic que podria fer canviar d'opinió a LaLiga de Javier Tebas és la decisió d'un jutge de la justícia ordinària, cosa que ara té més opcions de succeir. Al Barça eren pessimistes, però les sensacions a aquesta hora del dilluns són d'optimisme total i absolut: Olmo i Víctor arribarien a jugar la suposada final de la Supercopa.

El Barça ha confirmat que, actualment, el Barça està més a prop que mai d'inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor i s'espera que ambdós estiguin inscrits aquesta setmana. De fet, segons pot confirmar 'e-Notícies', el Barça podria rebre l'aprovació del CSD el dia 11 de gener, just un dia abans de la suposada final de la Supercopa. El Barça aspira a jugar aquesta final, però abans haurà de superar l'Athletic Club en una semifinal que es presenta molt complicada per als homes de Hansi Flick.