Només vol anar al Barça: Laporta truca, Deco paga i Flick surt guanyant

Resulta una mica paradoxal parlar de fitxatges a Can Barça després de el viscut en els últims dies amb Dani Olmo. Tanmateix, no hi ha temps per a lamentacions als despatxos del Camp Nou, que continuen sent molt optimistes amb la millora immediata de la situació financera. De fet, són diversos els noms que s'han relacionat amb el Barça últimament.

Que puguin arribar en aquest mes de gener ja sí que es fa molt més inviable, però l'estiu no és tan lluny i Deco no vol que després li agafi el toro. Per això, amb el mercat analitzat, el director esportiu ha començat a determinar alguns objectius que podrien encaixar sense problema en la realitat financera culer. Per exemple, un dels jugadors l'arribada del qual al Barça continua sent viable és Marcus Rashford.

Que el jugador anglès està vivint la seva última temporada a Manchester és vox populi. Ningú en l'entorn red devil està satisfet ni amb el seu rendiment ni molt menys amb la seva actitud. Per molt que Marcus Rashford estigui vinculat contractualment amb el club d'Old Trafford fins al 2028, res agradaria més als directius del United que rescindir el seu contracte. És a dir, que estan disposats a deixar-lo anar gairebé a qualsevol preu, ja que així, almenys, s'estalvien haver de continuar pagant la seva elevada fitxa.

En aquest ordre d'idees, han estat diversos els clubs que han començat a plantejar-se incorporar Marcus Rashford a les seves files. Entre ells, com dèiem, el Barça. I segons TalkSPORT, aquest apreci és recíproc, ja que el futbolista prima per damunt de tot poder jugar amb la blaugrana. Tanmateix, evidentment, aquesta mateixa font assegura que, abans de poder plantejar-se la seva arribada, el Barça hauria de solucionar les seves mancances financeres.

A la recerca d'un davanter

I precisament la recerca d'un ariet és una de les prioritats de la direcció esportiva culer. Per al pròxim curs podran comptar amb Robert Lewandowski, que renovarà, però la veritat és que el polonès ja no és el d'abans. Va començar l'any a un nivell extraordinari, però el pas de les setmanes no va fer més que demostrar que l'edat ja li comença a passar factura. I que el Barça necessita un relleu per a ell.

Malgrat tota la polèmica que ha sorgit al seu voltant, Marcus Rashford, quan ha volgut, ha demostrat ser un ariet de primer nivell. Habilidós com pocs i amb una velocitat i una conducció imperials. Desequilibrant tant a l'esquena com acostant-se a rebre i amb un gran encert de cara a porta.