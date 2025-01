Pau Víctor trenca el seu silenci i s'avança a Dani Olmo amb el seu missatge: 'So...'

El cas Dani Olmo està ocupant la majoria de les portades dels últims dies. I és que el '20', que va arribar com el gran fitxatge estrella del FC Barcelona per a aquesta temporada, haurà de quedar-se a la graderia sense jugar fins a final de temporada. Només un miracle podria revertir la situació actual.

Tanmateix, Dani Olmo no és l'únic afectat. Pau Víctor, que va sortir del Girona aquest mateix estiu per fitxar pel Barça, també s'ha vist perjudicat pel que ha succeït. Ni l'ex del Leipzig ni l'etern suplent de Lewandowski han pogut ser inscrits malgrat els intents de Joan Laporta, i ara només els queda esperar.

De moment, el següent pas que planeja donar la directiva del Barça per resoldre aquest assumpte serà acudir al CSD a la recerca de la cautelar. Una mesura desesperada i que no sembla que vagi a servir de gaire, cosa que ha provocat l'empipament d'ambdós futbolistes. Joan Laporta s'ha reunit amb ells per tranquil·litzar-los, però només Pau Víctor ha volgut donar la cara directament per mostrar la seva opinió.

Pau Víctor trenca el seu silenci i deixa KO a Dani Olmo amb el seu missatge: "So..."

El FC Barcelona arrossega aquesta situació des de fa mesos, quan Joan Laporta va haver de recórrer a la lesió de Christensen per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. I, des de llavors, la directiva ha tingut temps suficient per resoldre els problemes econòmics. Tanmateix, la data límit ja ha arribat i el Barça no ha presentat els diners necessaris per solucionar aquesta situació.

Davant tal escenari, Dani Olmo no ha volgut donar la cara i només s'ha pronunciat a través del seu representant, Andy Bara. Això sí, lluny d'augmentar els rumors, l'agent del '20' ha deixat clar que Olmo no pensa moure's del FC Barcelona. Encara que hagi de quedar-se a la graderia sense jugar, Dani no deixarà el club de la seva vida una altra vegada.

Per la seva banda, Pau Víctor sí que ha volgut pronunciar-se directament, i ho ha fet abans que Dani Olmo. En concret, ho va fer durant el Barbastro-Barça de Copa del Rei celebrat fa només uns dies. El canterà estava veient el partit des de casa seva i no va dubtar a compartir una imatge amb el text "Som-hi Barça", acompanyat de dos icones blaus i vermells.

Un missatge que va emocionar els aficionats culers i que demostra el seu compromís amb l'entitat catalana. Dani Olmo, per exemple, va signar una clàusula a l'estiu que li permetia marxar gratis si es donava aquesta situació, i el Milan ja ha enviat la primera oferta. Tanmateix, Pau Víctor no va signar aquesta clàusula i només li queda donar suport als seus companys.