La resposta de Ronald Araújo causa estralls, canvi de plans al Barça: 'Ara...'

Ronald Araújo, després de més de 5 mesos lesionat, va tornar als terrenys de joc el passat dissabte davant el Barbastro a la Copa del Rei. Ho va fer com a titular i demostrant la seva enorme categoria, aturant en sec les internades dels locals, que es van topar amb un autèntic mur defensiu. Sens dubte, Araújo està cridat a ser el mariscal de la defensa culé i Flick ho sap.

De fet, després de finalitzar el partit, Hansi Flick va voler tenir unes paraules sobre Ronald Araújo i va elogiar la seva enorme qualitat. Va dir que és un líder i que està molt content de poder comptar amb els seus serveis de nou. Encara que, això sí, la titularitat no la té assegurada, ja que el rendiment ofert per la parella Cubarsí-Martínez ha de ser tingut en compte.

La resposta de Ronald Araújo causa estralls, canvi de plans al Barça

Està clar que Ronald Araújo és una peça molt important per al FC Barcelona, però el seu futur està en l'aire. El seu contracte finalitza el 2026 i Laporta ja va deixar caure que, si no renova abans que acabi la temporada, haurà de marxar. El Barça no pot córrer el risc que un talent com Araújo marxi gratis.

Precisament per això, quan Ronald Araújo va aparèixer davant els mitjans de comunicació després del Barbastro-Barça, tots estàvem pendents de les seves declaracions. Estava clar que seria preguntat per la seva renovació i així va ser.

I, en un primer moment, la resposta de Ronald Araújo va omplir d'il·lusió els aficionats del FC Barcelona. Sí, perquè l'uruguaià va assegurar que ja estava parlant amb el club sobre aquest tema. No obstant això, tan sols uns segons després, el mateix central va deixar entreveure que la seva continuïtat no està al 100% assegurada.

Primera oferta per Ronald Araújo

Davant els dubtes existents sobre el seu futur, Ronald Araújo ha rebut la primera oferta per deixar el FC Barcelona. La Juventus, que necessita reforçar la seva parcel·la defensiva, ha mostrat interès en el central uruguaià. En concret, ja han llançat la primera proposta per treure'l de la Ciutat Comtal aquest mateix mes de gener.

Sí, perquè la Juventus ofereix una cessió remunerada amb opció de compra per Ronald Araújo i el Barça s'ho pensa. Laporta ja ha deixat clar que si no renova haurà de marxar, així que l'oferta de la Juve pot precipitar els esdeveniments. Caldrà estar molt atents per veure què succeeix, però és evident que el futur d'Araújo serà tema d'interès a la Ciutat Comtal.