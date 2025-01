Oficial, Andreas Christensen ja té nou equip: s'acomiada del Barça i de LaLiga

El Barça enfronta una difícil situació econòmica que amenaça amb desfermar una crisi institucional. La impossibilitat d'inscriure Dani Olmo i Pau Víctor ha generat un clima de tensió al club. Laporta està al centre de les crítiques, així que la directiva està obligada a prendre decisions ràpides per estabilitzar els comptes com més aviat millor.

En aquest context, el FC Barcelona ha començat a accelerar la sortida de jugadors que no entren en els plans de Hansi Flick. Un dels noms que està sobre la taula és Andreas Christensen. El central danès, que va ser una peça important amb Xavi, no compta per al tècnic alemany després de portar 4 mesos lesionat i la seva sortida és qüestió de temps.

Andreas Christensen troba facilitats a Itàlia

Tot i que Andreas Christensen va demostrar ser un recurs molt vàlid la temporada passada per cobrir diferents posicions, Flick considera que no té lloc. El danès va caure lesionat només començar la temporada, però ja som al gener i encara no hi ha ni rastre d'ell. Una situació que, sumada a la necessitat econòmica del club, obliguen a activar la seva venda.

És per això que l'oferta de la Juventus de Torí per Andreas Christensen ha caigut de peu a les oficines del FC Barcelona. El club italià, que busca reforçar la seva defensa, veu en el '15' una oportunitat interessant al mercat d'hivern. Cal recordar que Thiago Motta, tècnic de la 'vecchia signora', ha de cobrir les baixes de Gleison Bremer i Juan Cabal, així que el fitxatge de Christensen té molt de sentit.

Joan Laporta està disposat a acceptar l'oferta de la Juventus, considerant que el traspàs d'Andreas Christensen alleujaria la massa salarial i permetria generar nous ingressos per a possibles nous fitxatges. Per la seva banda, el central danès tampoc veuria amb mals ulls un canvi d'aires després de quedar-se sense protagonisme al Camp Nou.

Andreas Christensen, una venda necessària

El traspàs de Christensen respon a la necessitat d'equilibrar els comptes i complir amb les exigències de LaLiga. L'operació permetria al club alliberar espai en el límit salarial, cosa que alleujaria les pressions per part de Tebas i de l'afició culer. A més, l'oferta de la Juventus podria assolir els 30 milions d'euros, xifra a tenir molt en compte.

De moment no hi ha res definitiu, però és evident que la sortida d'Andreas Christensen podria ser el primer pas cap a la recuperació econòmica. El Barça afronta setmanes decisives en què l'equilibri entre el que és esportiu i el que és financer serà crucial. La venda de Christensen podria marcar un punt d'inflexió en un moment delicat per a l'entitat catalana.