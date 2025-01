¡Sorpresa con Dani Olmo! La noticia de última hora llega al Barça, Laporta reacciona

Días festivos en la Ciudad Condal, pero la actividad en el Barça no cesa, pues el equipo ya viaja a Arabia para disputar la Supercopa y Dani Olmo no está inscrito. Joan Laporta sigue siendo optimista con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga EA Sports, pero lo cierto es que sigue sin estar confirmada y hay nervios. A pesar de esta ansiedad totalmente justificada, el Barça ya ha recibido una gran sorpresa, pues hay una noticia de última hora que provocará que todo de un giro radical.

El Barça no llegó a tiempo durante el pasado 31 de diciembre de 2024 y, por consiguiente, Dani Olmo y Pau Víctor no fueron inscritos en LaLiga de Javier Tebas. El Barça se acogió a que "presentó los documentos necesarios para volver al 1:1 a tiempo", pero la patronal de clubes no lo vio así y, por ende, denegó la inscripción. Ahora todo podría dar un giro totalmente radical e inesperado, pues Laporta ha reaccionado y prepara un golpe bestial: ¡Dani Olmo y Pau Víctor podrían disputar la final de la Supercopa!

El Barça no llegó a tiempo y no pudo inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga EA Sports antes de las 24 horas del 31 de diciembre de 2024. Las consecuencias del desastre en Can Barça son evidentes: ni Dani Olmo ni Pau Víctor podrán jugar en este segundo tramo de temporada oficial, por lo que ambos quedarían libres. El Barça recibió la negativa de LaLiga, pero Laporta confirma que está trabajando, conjuntamente con la RFEF, para poder acogerse a una cautelarísima que debería conceder el Consejo Superior de Deportes.

Hay última hora en el Barça: Laporta recibe la noticia que da aire a Dani Olmo y Pau Víctor, más novedades pronto

LaLiga EA Sports ha evidenciado que no piensa recular y que, por consiguiente, no inscribirá a Dani Olmo y Pau Víctor de cara a este segundo tramo de temporada oficial. Ahora bien, el Barça sabe que LaLiga EA Sports rectificará siempre que así lo determine un juez, algo que parece probable que suceda, según ha podido saber 'e-Notícies'. Y es que, en estas últimas horas, el Barça ha recibido una noticia de última hora que ha generado sorpresa: no se descarta que Dani Olmo y Pau Víctor sean inscritos.

El Barça empezaba a ser muy negativo a la hora de valorar la situación de Dani Olmo y Pau Víctor, pero todo ha dado un giro de 180º este mismo lunes. Cuando el Barça estaba haciendo las maletas para volar a Arabia, donde este próximo día 8 disputará las semifinales de la Supercopa de España, ha recibido noticias más que positivas. Y es que la RFEF, que apoya la situación del Barça de puertas para dentro, está dispuesta a hacer un escrito que serviría de apoyo para el Barça ante el CSD.

¡Sorpresa con Dani Olmo! La noticia de última hora llega al Barça, Laporta reacciona

Las noticias de última hora en el Barça no cesan y menos cuando la situación de Dani Olmo y Pau Víctor sigue siendo incierta a 48 horas de jugar en Arabia. Lo positivo es que el Barça, liderado por Laporta, ya habría recibido el 'OK' de la RFEF, que está dispuesta a apoyar públicamente al Barça para que pueda inscribir en LaLiga. Para que eso suceda, cabe destacar que el Barça debería recibir la cautelarísima por parte del CSD, que entiende que la norma a la que se acoge el Barça tiene sentido.

Lo único que podría hacer cambiar de opinión a LaLiga de Javier Tebas es la decisión de un juez de la justicia ordinaria, algo que tiene ahora más opciones de suceder. En el Barça eran pesimistas, pero las sensaciones a esta hora del lunes son de optimismo total y absoluto: Olmo y Víctor llegarían a jugar la supuesta final de la Supercopa.

El Barça ha confirmado que, actualmente, el Barça está más cerca que nunca de inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor y se espera que ambos estén inscritos esta semana. De hecho, según puede confirmar 'e-Notícies', el Barça podría recibir la aprobación del CSD el día 11 de enero, justo un día antes de la supuesta final de la Supercopa. El Barça aspira a jugar esa final, pero antes deberá superar al Athletic Club en una semifinal que se presenta muy complicada para los hombres de Hansi Flick.