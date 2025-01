Nova mentida, Hansi Flick al·lucina, Joan Laporta li demana paciència: 'El fitxatge de...'

Joan Laporta va ser el gran artífex de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del FC Barcelona. Xavi, el seu predecessor, va ser destituït per sorpresa després d'un parell de temporades en què els resultats no van acompanyar, i l'alemany va prendre les regnes del projecte culer. Ho va fer amb la clara determinació de recuperar l'estil de joc que tants èxits li ha donat al Barça.

Per aconseguir-ho, Hansi Flick ha hagut de prendre decisions realment importants, com la venda de Gündogan o la presència d'Íñigo Martínez com a titular indiscutible. A poc a poc ha anat creant una idea que els jugadors han comprat des del primer moment i que està donant els seus fruits. A la Champions, el Barça ja està classificat com un dels vuit millors, i a LaLiga tot està molt ajustat.

No obstant això, malgrat que a nivell esportiu tot flueix, a nivell institucional Hansi Flick està vivint el que suposa entrenar al FC Barcelona. El cas Olmo està en boca de tots i podria tenir conseqüències fatals per al desenvolupament de la temporada. Però, a més, acaba de succeir una altra cosa que pot ser gota que acabi colmant la paciència del tècnic alemany.

Joan Laporta causa decepció, una altra vegada, en Hansi Flick

A l'estiu, només aterrar a la Ciutat Comtal, la primera petició de Hansi Flick va ser la presència d'un nexe d'unió entre la plantilla i el cos tècnic. Flick no parla espanyol, així que necessitava algú al seu costat capaç d'ajudar a nivell comunicatiu. I no només això, també era important que conegués els entrellats del Barça.

Davant tal escenari, Thiago Alcántara va acabar recalant en el staff de Hansi Flick per ajudar en el procés d'adaptació. No obstant això, amb el pas dels dies, Thiago va anar guanyant pes al vestidor i va acabar convertint-se en una figura molt estimada per tots, especialment pels més joves. Sempre atent i disposat a ajudar, el mític migcampista es va guanyar l'afecte del vestidor culer.

No obstant això, en un gir dramàtic dels esdeveniments, Thiago Alcántara va haver d'abandonar momentàniament a Hansi Flick per tornar a Anglaterra per motius fiscals. En principi, el seu retorn estava pactat per gener, però segons les últimes informacions, Joan Laporta ha paralitzat el seu retorn.

Què passarà amb Thiago Alcántara?

Hansi Flick ha demanat per activa i per passiva que Thiago Alcántara torni, però Joan Laporta sembla que té altres plans. El Barça acaba d'assolir la regla 1:1 gràcies a la venda dels seients VIP del Camp Nou, i el president vol estudiar altres opcions abans d'apostar per Thiago. Actualment, el seu retorn al FC Barcelona és viable, però aquesta operació afectaria el FairPlay, així que Laporta li ha dit a Flick que toca esperar.

De moment, el retorn de Thiago Alcántara està paralitzat a l'espera de veure quina decisió pren Joan Laporta. Hansi Flick ha demanat el seu fitxatge, però no serà gens senzill. L'economia mana i, malgrat que ara mateix és viable, Laporta sap que podria necessitar aquests diners per a nous fitxatges; veurem què succeeix.