Sentenciat, Xabi Alonso sentencia el seu protegit: 'El nou fitxatge no serveix...'
Xabi Alonso descarta un dels seus últims fitxatges a pocs dies del debut a la Lliga
Xabi Alonso sap que el Madrid ve d'una temporada gairebé en blanc i que el madridista ha elevat molt l'exigència, ja que vol tornar a veure un equip campió. Dit això, Xabi Alonso està disposat a no deixar-ne passar ni una, per la qual cosa s'ha carregat un dels fitxatges que estava cridat a ser revolucionari. A menys d'una setmana per al debut a Lliga, Xabi Alonso ho té clar: si tot segueix així, aquest nou fitxatge del Madrid jugarà entre poc i gens aquesta temporada.
El mercat de fitxatges del Madrid ha estat molt bo, però tot sembla indicar que la decepció de Xabi Alonso amb un nou fitxatge és majúscula i podria tenir conseqüències. Xabi Alonso és un entrenador que va de cara i sap que el Real Madrid necessita tornar a guanyar, per la qual cosa prendrà decisions dràstiques, sigui qui sigui el perjudicat. "Li és igual si és Vinícius Júnior o si és Kylian Mbappé, Xabi Alonso tracta tots els jugadors de la mateixa manera", asseguren fonts de l'actual vestidor blanc.
Tenint en compte aquesta reflexió, tot sembla indicar que a Xabi Alonso no li tremolarà el pols. De fet, així ha quedat demostrat en l'amistós que el Real Madrid va jugar contra el Leganés, on ja es van començar a veure detalls de la mà de l'entrenador tolosà. Un dels grans fitxatges del Real Madrid aquest estiu s'està complicant la vida i, si no canvia de manera radical, tindrà molt complicat gaudir de minuts amb Xabi Alonso.
Xabi Alonso ja comença a prendre les seves primeres decisions al capdavant del Real Madrid. El Madrid ha pogut fer 15 dies de pretemporada, però han servit perquè Alonso s'adoni de segons quines situacions que no vol tolerar. El compromís defensiu no es negocia al Madrid de Xabi Alonso i, pel que sembla, un d'aquests nous fitxatges no està complint amb aquesta premissa de l'entrenador del Real Madrid.
El mercat de fitxatges del Real Madrid ha estat molt bo: Florentino Pérez ha fitxat figures com Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, entre d'altres molt destacades. Ara bé, el rendiment de Trent Alexander-Arnold no està sent l'esperat i Xabi Alonso estaria estudiant deixar-lo fora de l'onze titular del conjunt blanc.
Xabi Alonso li crida l'atenció: "Si no espavila, podria estar fora del Real Madrid..."
Dani Carvajal ja s'ha recuperat de la lesió i, per tant, tot sembla indicar que continuarà sent titular per davant del nou fitxatge, que és Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold va arribar del Liverpool per ser important, però les seves actuacions no estarien convencent un Xabi Alonso que exigeix un nivell molt alt de treball i de compromís, sobretot defensiu.
Veurem què passa, però Trent Alexander-Arnold haurà de començar a treballar molt més dur si vol guanyar-se un lloc a l'equip de Xabi Alonso. Per ara, el titular seria Dani Carvajal, que ja està al 100% i que va fer un gran partit a l'amistós entre Real Madrid i Leganés d'aquesta mateixa setmana.
