El Mallorca paga i deixa el Barça sense la joia de la Masia: Lamine Yamal ja diu adeu
La Masia és una autèntica fàbrica de generar talent i prova d'això és que el Barça segueix traspassant joves promeses a altres clubs de tot el continent. L'últim a fer-se amb una d'aquestes joies de La Masia és el Mallorca, que deixarà el Barça sense un dels millors amics de Lamine Yamal. El nou '10' del Barça ja sap que el Mallorca s'ha endut el seu gran amic, però, sobretot, un dels grans projectes de futur de La Masia.
El Barça travessa un moment complicat a nivell econòmic i, fins que no es torni al Camp Nou, es veuran algunes sortides una mica doloroses. Una d'aquestes és la d'un dels millors amics de Lamine Yamal, que fitxarà pel Mallorca i que es convertirà en nou pupil d'Arrasate. Precisament és el Mallorca el club que també es va fer amb els drets de Pablo Torre, exfutbolista del Barça que rebrà la visita del club culer en la primera jornada de Lliga.
La Masia segueix generant talent i altres grans clubs, tant d'Espanya com de la resta d'Europa, segueixen incorporant-lo. En aquest cas ha estat el Mallorca, proper rival del Barça a LaLiga, que s'ha fet amb els serveis d'un dels millors amics de Lamine Yamal: gran joia. El Mallorca ja va tancar l'arribada de Torre, segueix treballant en la del canterà del filial Jan Virgili i, ara, ha tancat la d'un dels grans amics de Yamal.
Igual que el Barça, el Mallorca està completant un gran mercat de fitxatges, tancant moviments com el de Pablo Torre, jugador càntabre que ja és propietat del club balear. Torre no serà l'únic culer en arribar a Mallorca en aquest mercat de fitxatges, perquè Arrasate ja ha convençut un altre jove crack de La Masia del FC Barcelona. Lamine Yamal ja ho sap: un dels seus millors amics, gran joia de La Masia, se'n va del Barça i fitxarà pel Mallorca, que rebrà la visita del Barça properament.
El mercat de fitxatges segueix obert per molt que el campionat de LaLiga EA Sports comenci aquesta mateixa setmana, cosa que permet que encara es donin moviments interessants. El Barça necessitava vendre per poder inscriure fitxatges com Joan García i Marcus Rashford, cosa que ha acabat fent en aquestes últimes jornades. Primer va ser Iñigo Martínez, nou jugador de l'Al-Nassr, i ara serà Héctor Fort, per qui el Mallorca pagarà uns 3 milions d'euros pel 50% del jugador.
El Barça només volia cedir Héctor Fort, però està disposat a vendre'l conservant drets del lateral, cosa que passarà en aquesta ocasió. Fort, un dels jugadors més mediàtics del Barça pel seu alt nombre de seguidors a xarxes socials, dirà adeu a Lamine Yamal, el seu millor amic dins el món del futbol. El Mallorca paga i deixa el Barça sense una de les joies de La Masia, tot i que cal destacar que Héctor Fort mai ha estat del gust de l'entrenador alemany Hansi Flick.
