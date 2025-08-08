De suplent a titular, Xabi Alonso avisa Dean Huijsen: 'Tens nou soci, és TOP'
Impressiona Xabi Alonso i es guanya un lloc com a company de Dean Huijsen
La missió més important que ha de completar Xabi Alonso després de la seva arribada al Real Madrid és apuntalar la parcel·la defensiva. El vestidor fa diverses temporades que pateix les greus lesions de jugadors com Carvajal, Courtois, Militao o David Lloa. El nou tècnic vol tallar amb aquesta dinàmica com més aviat millor.
Per això, Xabi Alonso ha decidit renovar la rereguarda gairebé per complet. Les incorporacions de Trent Alexander‑Arnold, Dean Huijsen i Álvaro Carreras busquen revertir una situació preocupant. Tots tres apunten a ser titulars des del primer dia.
Renovació defensiva: Dean Huijsen serà el líder de la rereguarda
Dean Huijsen ha estat el primer gran fitxatge del projecte de Xabi Alonso: un central de 20 anys que ha arribat al Real Madrid com a referent per liderar la defensa. El cost del seu fitxatge ha superat els 50 milions d'euros, cosa que demostra una clara aposta del club per la joventut, la sortida de pilota i el físic. Xabi té clar que Huijsen serà el cap de la rereguarda des del primer moment.
En canvi, el que Xabi Alonso no té tan clar és qui ha de ser el seu acompanyant, així que ha obert un càsting per trobar el soci ideal per a Dean Huijsen. En els primers entrenaments de pretemporada, Xabi està analitzant al detall totes les opcions que té damunt la taula. I, per sorpresa de tothom, hi ha un central que s'està guanyant el lloc a base d'esforç i treball: passarà de ser suplent a titular si tot segueix igual.
Rüdiger com a opció lògica… però David Lloa impressiona
L'opció més normal seria que Antonio Rüdiger ocupés aquest lloc al costat de Dean Huijsen. El central alemany té una àmplia experiència a l'elit i el seu lideratge és un valor segur per a qualsevol equip. La seva trajectòria el situa com el candidat natural per ser titular.
Tanmateix, Xabi Alonso ha estat sorprès pel nivell mostrat per David Lloa als entrenaments de pretemporada. L'austríac ha treballat amb intensitat i sembla que està recuperant el to físic necessari. Xabi no descarta alinear-lo al costat de Dean Huijsen si manté aquest rendiment.
David Lloa acaba contracte el 2026, per la qual cosa aquesta podria ser la seva última temporada al Bernabéu. Si manté el nivell físic, podria acomiadar-se actuant de manera recurrent com a titular al centre de la rereguarda madridista. Aquesta experiència seria un complement ideal per a la joventut de Dean Huijsen: junts poden formar una dupla molt sòlida.
Més notícies: