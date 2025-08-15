Arriba el dia, ni Arda Güler ni Brahim Díaz, Xabi Alonso ha decidit: «El titular...»
La decisió de Xabi Alonso per al primer partit de La Lliga pot ser polèmica
El Real Madrid està a punt d'iniciar una nova temporada a LaLiga i el primer partit oficial dels blancs serà el proper 19 d'agost davant Osasuna. Amb l'afició i la directiva expectants, Xabi Alonso té clar que no es pot permetre experiments en el debut de Lliga. Osasuna és un rival complicat, així que Xabi necessitarà formar un onze sòlid i competitiu des del primer moment.
El dilema de Xabi Alonso per al Real Madrid-Osasuna
Amb l'arribada de nous jugadors, la competència al Real Madrid ha crescut, i una de les decisions més esperades és veure qui ocuparà la banda dreta de l'atac. Arda Güler, Brahim Díaz i Rodrygo són els principals candidats per a aquesta posició. Tanmateix, sembla que Xabi Alonso ha pres una decisió completament inesperada.
Tot i que Arda Güler ha mostrat un rendiment destacat a la pretemporada, Xabi Alonso té altres plans. Sense Arda, Brahim Díaz podria ser el titular, però la veritat és que tampoc serà l'escollit. I no parlem ni de Rodrygo, que encara ha de definir el seu futur en les properes setmanes.
Resulta que, per sorpresa de tothom, Xabi Alonso no descarta posar d'inici Franco Mastantuono. L'argentí, que ha arribat al club procedent de River Plate, arriba amb el cartell d'estrella mundial. La seva capacitat per adaptar-se a l'estil de joc del Real Madrid i el seu talent natural podrien ser suficients per guanyar-se un lloc a l'onze.
Franco Mastantuono apunta a ser titular al Real Madrid
Franco Mastantuono és un jugador jove amb un gran potencial. La seva incorporació és una clara aposta del Real Madrid pel talent jove i el futur del club. Xabi Alonso, conegut per la seva confiança en els joves valors, té pensat que sigui titular des del primer moment.
Aquesta decisió també reflecteix la visió de l'entrenador d'integrar les noves incorporacions de manera immediata, sense esperar que s'adaptin completament. En alinear Franco Mastantuono, Xabi Alonso demostra la seva confiança en el jugador i en la seva capacitat per aportar des del primer moment.
Tot i que Arda Güler i Brahim Díaz no començaran com a titulars en el primer partit de LaLiga, tots dos jugadors continuaran sent peces clau a l'esquema de Xabi Alonso. La competència interna és sana i necessària per mantenir el nivell de l'equip. S'espera que tots dos tinguin oportunitats de demostrar la seva qualitat al llarg de la temporada, ja sigui com a titulars en altres partits o com a revulsius des de la banqueta merenga.
Més notícies: